Congo-Kinshasa: Bas-Uele - Sama Lukonde en visite de travail à Buta

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a apporté, le 29 octobre, à Buta, chef-lieu de la province du Bas-Uélé, le message d'amour du président de la République, Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de cette province.

Jean-Michel Sama Lukonde a été accueilli à l'aéroport par le gouverneur Nzanza bombiti Jr, l'honorable questeur du Sénat, Carol Agito, le ministre des Transports, Marc Ekila, ainsi que des députés nationaux et d'autres notabilités de la province. Le chef du gouvernement a circonscrit l'objet de sa visite dans cette partie du territoire national. Il a exprimé sa joie pour l'accueil chaleureux que lui a réservé une population nombreuse qu'il a saluée au nom du président de la République, chef de l'État, Felix-Antoine Tshisekedi. Ce, avant d'affirmer être au courant de l'état de délabrement des infrastructures de base dont la route Buta-Kisangani. Il a promis de se pencher personnellement pour sa réhabilitation dans le bref délais.

À propos de l'électricité, le chef du gouvernement a annoncé l'arrivée d'un puissant groupe électrogène avant le 20 décembre. Il a évoqué les réalisations du quinquennat du président Fatshi en faveur de la population, dont la gratuité de l'enseignement avec la construction de 36 écoles primaires dans le Bas-Uélé dans le cadre du PDL-145 T. Le programme de la couverture santé universelle, avec le début, à Kinshasa, de la gratuité de la maternité, mais qui devra s'étendre dans toutes les provinces.

%

Le Premier ministre a évoqué la question sécuritaire avec l'agression rwandaise sous le couvert de leurs supplétifs du M23 dans le Nord-Kivu et les Mbororo dans le Bas-Uélé. Aussi a-t-il appelé à la mobilisation de la population derrière le chef de l'État et derrière les Fardc pour le retour de la paix et la sécurité fiables. Aucun centimètre du territoire congolais ne sera cédé à qui que ce soit. Pour ce qui est des emplois pour les jeunes, le Premier ministre et son gouvernement pensent en créer dans le secteur agricole dans le cadre de la diversification de l'économie congolaise. Le Premier ministre a ainsi remis des matériels agricoles à la population, notamment des tracteurs, des motos, des semences pour retourner la province du Bas-Uélé dans son statut de grenier de la République. La population de Buta a envoyé un message au président Fatshi, lui disant de rester calme, le Bas-Uélé votera à 100c/o pour lui et que sa population l'attend impatiemment.

Pour ce déplacement, le chef du gouvernement s'est fait accompagner spécialement des ministres d'État au Budget, Aimé Boji, et à l'Aménagement du territoire, Guy Loando, et des ministres de la Communion et Médias, Patrick Muyaya, des vices-ministres des Mines, Godard Motemona, et celle de l'EPSP, Aminata. Le ministre des Transports était venu avec le staff de la compagnie qui a gagné le marché de construction du chemin de fer qui partira d'Isiro à Aketi en passant par Buta. Dès le lendemain, le chef du gouvernement procédera lui-même au lancement des travaux et il accordera des audiences à toutes les forces vives de Buta. La délégation du Premier ministre a regagné Kinshasa le lundi 30 octobre 2023.