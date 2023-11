Congo-Brazzaville: Littérature - Lancement du projet « Envie de lire box » ce 4 novembre

Dans le but de la promotion, la vulgarisation et la culture du livre dans le milieu congolais, la plateforme « Envie de lire » que dirige Rita Fabienne Moumbounou née Lokanga, en partenariat avec le Club de Lecture et d'écriture (CLE), lance ce 4 novembre l'opérationnalisation des boîtes à livres appelées « Envie de lire box ».

L'événement est une suite logique du challenge « Envie de lire » lancé il y a quelques mois par la jeune écrivaine Rita Fabienne Moumbounou née Lokanga. Le défi consistait à trouver des participants dans les rues de Brazzaville en vue de leur proposer la lecture d'un ouvrage en un week-end puis la restitution de la lecture lors d'un live en ligne. A en croire Rita Fabienne, le projet a été un franc succès au point de la motiver à concrétiser le projet « Envie de lire box ».

C'est à la place Rotary à Bacongo, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, qu'aura lieu le lancement national des bibliothèques publiques « Envie de lire box ». D'après l'initiatrice du projet, les boîtes à livres donneront à chacun non seulement la possibilité de prendre gratuitement les livres et les lire, mais aussi la possibilité d'y déposer des livres avec l'intention de faire partager à d'autres le plaisir de la lecture. Toute personne qui prendra les livres devra les restituer ou les remplacer tout de suite par d'autres, si elle veut les garder définitivement.

« Le fonctionnement et la survie des boîtes à livres reposent uniquement sur une relation de confiance. Elles seront accessibles tous les jours et à n'importe quelle heure. Sans surveillance. Ne voulant pas d'une expérience catastrophique comme avec les abribus, nous avons décidé de faire une expérience de trois mois durant laquelle nous mettrons à la disposition des jeunes congolais trois box (boîtes) rechargeables, contenant chacune 20 livres (tous genres confondus), dans trois différents lieux de la ville de Brazzaville », a indiqué Rita Fabienne Moumbounou née Lokanga.

Le lancement des box « Envie de lire » n'est qu'une phase expérimentale qui augure d'autres projets d'envergure. A ce propos, elle invite le public à beaucoup de civisme et à une franche collaboration. « Faisons en sorte que cette phase expérimentale soit une belle réussite. Nous avons besoin de l'apport, aussi minime soit-il, de chacun. Que ce soit sur la construction des box, sur la collecte des livres (60 livres à collecter), ou sur la communication au niveau des médias et des panneaux publicitaires en vue de sensibiliser à l'utilité et l'utilisation des box ainsi que d'une conscientisation à l'endroit du public, surtout des vendeurs de livres d'occasion sur le respect des boîtes ainsi que les livres qui y seront exposés », a exhorté Rita Fabienne Moumbounou née Lokanga.

Ainsi, elle invite tous les Brazzavillois ce 4 novembre à l'inauguration des boîtes à livres. « Merci d'avance pour votre apport. Mes remerciements à Luce Bénédicte pour sa mobilité. Merci de m'aider à réaliser et pérenniser ce projet », a ajouté Rita Fabienne.