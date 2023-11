Algérie: Les pays arabes appelés à fournir toute l'aide matérielle, humanitaire et sanitaire à nos frères palestiniens

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a affirmé, lors d'une session extraordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé qu'il a présidée jeudi, que les pays arabes étaient appelés à fournir toute l'aide matérielle, humanitaire et sanitaire nécessaire à nos frères en Palestine.

Intervenant en visioconférence à l'occasion de la tenue de la session extraordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé, préparatoire du 5e Sommet arabe du développement socioéconomique, M. Saihi a précisé que cette rencontre était "l'occasion pour exprimer le soutien et la solidarité avec nos frères palestiniens en ces circonstances difficiles. Nous avons, également, veillé à approuver immédiatement la décision de transférer une aide financière urgente de 300.000 dollars au profit de l'Etat de Palestine, pays frère, déduite du compte du Fonds arabe pour le développement sanitaire".

Le ministre qui préside le Conseil des ministres arabes de la Santé, a indiqué que cette session extraordinaire "intervient dans un contexte difficile que traverse la Palestine, pays frère, en raison des agressions barbares et des violations graves commises par l'armée d'occupation sioniste contre le peuple palestinien sans défense dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie".

Ces attaques barbares ayant fait de nombreux martyrs et des dommages matériels importants, de même que le blocus inique imposé au le peuple palestinien, "affectent considérablement des millions d'enfants, de femmes et de personnes âgées innocentes".

L'Algérie, représentée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, réitère son "soutien total, Gouvernement et peuple, au peuple palestinien frère", a affirmé le ministre, soulignant que les derniers développements rappellent à tous que la paix juste et globale en tant qu'option stratégique ne peut être réalisée que par l'établissement d'un Etat palestinien indépendant, souverain, avec Al-Qods comme capitale conformément aux références de la légalité internationale et à l'initiative arabe de paix".

Après avoir salué les efforts du Secrétariat technique du Conseil dans la préparation de cette session extraordinaire, le ministre a rappelé qu'elle s'inscrit dans le cadre de la préparation de la 5e session du Sommet arabe de développement économique et social prévue à Nouakchott (Mauritanie), afin que le Conseil puisse prendre les décisions nécessaires concernant les questions proposées pour ce sommet.

Par ailleurs, M. Saihi a affirmé que "cette réunion, qui est convoquée exclusivement par le Conseil économique et social, vise à examiner les questions inscrites à l'ordre du jour du Sommet arabe de développement dans le domaine de la santé, qui porteront principalement sur plusieurs sujets, entre autres, l'augmentation des dépenses dans le secteur de la santé, notamment à la lumière de la récente crise mondiale due à la pandémie de COVID-19, la préparation de plans préventifs pour de tels cas, et l'investissement dans les ressources humaines en matière de santé et la santé psychologique".

Après avoir estimé que toutes ces questions étaient "extrêmement importantes" et deviendront, une fois adoptées, des projets pour tous les pays arabes, et une source de coopération et de coordination arabe globale, M. Saihi a insisté sur l'importance de les examiner, de les traiter et de leur conférer une dimension collective et arabe afin d'éviter qu'elles ne soient perçues comme étant une expérience de l'Etat ayant proposé le projet.

M. Saihi a également affirmé que le ministre de la Santé de la République arabe d'Egypte aura l'occasion d'informer les ministres sur le projet de l'Agence arabe du médicament, soulignant les critères définis pour la présentation des sujets au Sommet de développement, qui consistent essentiellement à ce que le sujet ait des retombées concrètes et directes pour les citoyens et contribue à améliorer le niveau de vie et à réaliser le bien-être social.