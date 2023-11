Cote d'Ivoire: Secteurs de l'aquaculture et de l'horticulture- L'Usda annonce 34,7 millions de dollars pour le prix « Food for Progress » visant à les renforcer

Le Département de l’Agriculture des États-Unis (Usda) est fier d’annoncer un investissement important de 34,7 millions de dollars dans le cadre de son programme Food for Progress visant à améliorer et à renforcer les secteurs de l’aquaculture et de l’horticulture en Côte d’Ivoire. Rapportent les services de l’ambassade des Usa à Abidjan.

Selon cette source, TechnoServe a été sélectionné pour mettre en œuvre le programme intitulé « Solutionner la question de la production de mangues et les pertes post-récolte et l'augmentation des rendements de la production du poisson (AMPPLIFY) » qui permettra de promouvoir des pratiques agricoles intelligentes face au climat, d’améliorer la sécurité alimentaire et de favoriser la croissance économique.

Le programme Food for Progress de l’Usda est depuis longtemps reconnu comme une initiative essentielle pour soutenir les efforts visant à améliorer les systèmes agricoles et à stimuler les économies rurales. En fournissant des ressources cruciales et une assistance technique, le programme facilite l’établissement de liens commerciaux durables et améliore les opportunités commerciales pour les pays bénéficiaires.

Ce programme jouera un rôle essentiel dans le renforcement de l’industrie aquacole et horticole de la Côte d’Ivoire, en promouvant une productivité accrue, en améliorant la gestion après récolte et en élargissant l’accès au marché pour les agriculteurs et les producteurs ivoiriens.