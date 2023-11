Sénégal: Saint-Louis - Projet de renforcement de la résilience des écosystèmes (preferlo) - Signature de convention entre l'OLAC et la Commission du Fleuve Yangtsé de Chine

166 milliards de FCFA, c'est le coût du financement de la première phase du Projet de Renforcement de la Résilience des Ecosystèmes du Ferlo (PREFERLO), qui consiste à transférer 530 millions de m3 d'eau par an sur 115 kilomètres. Il est mis en oeuvre par l'Office des Lacs et Cours d'eau du Sénégal (OLAC), qui venait de signer avant-hier, mardi 31 octobre, une convention de partenariat avec la Commission du Fleuve Yangtsé de la République populaire de Chine.

Cette visite de la délégation de CISPDR entre dans le cadre de l'instruction du projet PREFERLO, qui vise le transfert, dans sa première phase, de 530 millions de mètres-cubes par an ; du Lac de Guiers à Linguère, sur un linéaire de 115 kilomètres. «Votre visite vient sceller la coopération entre deux organismes chargés de la gestion de cours d'eau en vue du développement socio-économique des zones impactées par le projet», a fait savoir le Directeur général de l'Office des Lacs et Cours d'eau du Sénégal (OLAC), à l'endroit de ses invités.

En effet, cette coopération s'aligne parfaitement à celle qui unit les deux États que sont le Sénégal et la Chine, dans plusieurs domaines. «La signature de cette convention est le fruit d'un long processus entre nos deux structures et va permettre les échanges sur la gestion des eaux brutes et les technologies relatives à l'usage des eaux dans les pays tropicaux», a-t-il ajouté.

%

Il a cependant précisé que cette Commission du Fleuve Yangtsé est l'une des plus grandes Agences de gestion de bassins à travers le monde et a, à son actif, deux ouvrages majeurs à savoir la conception du barrage des Trois Gorges qui est le plus grand barrage hydroélectrique au monde, mais aussi du plus long transfert d'eau du Sud au Nord en Chine, sur 1400 kilomètres.

«Je sais que la République populaire de Chine a une longue histoire dans le domaine de la gestion des cours d'eau, contrairement à notre structure qui est à ses premiers pas. Le projet PREFERLO sera le premier exemple des belles réalisations que nos deux structures vont réaliser ensemble», a-t-il magnifié tout en rassurant quant aux travaux d'instruction et de préparation qui sont en phase d'achèvement pour le démarrage du PREFERLO.

Pour sa part, Wu Daoxi, Vice-président de la Commission des Ressources en Eau du Fleuve Yangtze, Chef de la Délégation, a tenu à magnifier cette collaboration, tout en rassurant que tous les efforts seront consentis de leur côté pour la réalisation de ce projet qui, selon le DG de l'OLAC, est cher au président de la République, Macky Sall.