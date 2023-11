Sénégal: 7e Édition du Tournoi international de tennis ( J60) - Carla Grignac sur la lancée du doublé

La deuxième étape du tournoi ITF juniors ( J60) aborde ce jeudi le tableau des demi- finale dames avec le duel choc qui opposera sur les courts de l'Olympique club de Dakar, la Franco- sénégalaise Carla Grignac à la Polonaise Agata Budnik . Les deux joueuses ont remporté leur match de quart de finale en écartant respectivement l'Italienne Aurora Rossoshynska (6-4, 6-2) et l'Hongroise Petra Koszo ( 1-6; 6-4;6-4 ).L'autre affiche opposera l'Ukrainienne Aliesa Reva et la Russe Marya Kornilova. Cette affiche sera le remake de la finale de la première étape remportée la première nommée. Eliminée lors de la première semaine au stade des demi-finale, la « Lioncelle » et tête de file du tennis sénégalais a fait le pari de se racheter et de se hisser en finale. Associée à Agata Budnik dans cette épreuve, Carla Grignac tentera de décrocher une deuxième place en finale. Ce, après avoir remporté la finale de la première étape.

La seconde affiche en double mettra aux prises la paire ukrainienne Aliesa Reva- Ilze Reva à celle composé de Marya Kornilova (Russie) et Petra Koszo (Hongrie). Chez les dames, on s'achemine également vers un remake de la dernière finale en simple. Tête de série numéro 1 du tournoi et vainqueur de la première étape, Daniel Bien (Tchécoslovaquie) va chercher une place en finale en affrontant ce jeudi en quart de finale l'Autrichienne Leander Tauber (Autriche). Finaliste malheureux il y a une semaine, Aaron Gabet ( France) fera face à Rhys Giacomo Watters ( Grande Bretagne). Les autres rencontres des quart de finales opposeront Aurélien Coan (Frace) à Christopher Thies (Grande Bretagne) et Oscar Rashed (Suisse) à Eiji Fujita ( Japon).