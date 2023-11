Sénégal: BRVM - Baisses accentuées des trois indices clés de la Bourse en ce début du mois de novembre 2023.

Les trois indices clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont débuté le mois de novembre 2023 avec des baisses accentuées.

Ainsi, au terme de la séance de cotation de ce jeudi 2 novembre 2023, l'indice composite (l'indice général de la Bourse) qui a enregistré un important repli de 0,99% à 205,96 points contre 208,02 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a cédé une baisse de 1,02% à 103,56 points contre 104,63 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige ((indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,65% à 99,54 points contre 100,19 points la veille.

La valeur des transactions a par contre redressé la barre en s'établissant à 1,550 milliards de FCFA contre 502,850 millions de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 76,809 milliards de FCFA à 7662,228 milliards de FCFA contre 7739,037 milliards de FCFA le 31 octobre 2023.

La capitalisation du marché des obligations est restée toujours stationnaire à 10 383,848 milliards de FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 1 200 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 6,79% à 1 260 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 1,91% à 6 930 FCFA), BOA Sénégal (plus 1,59% à 3 200 FCFA) et Bicici Côte d'Ivoire (plus 1,47% à 6 900FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres, Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 555 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 1 565 FCFA), Oragroup Togo (moins 7,07% à 2 300 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,02% à 795 FCFA) et Uniwax Bernabé Côte d'Ivoire (moins 6,85% à 680 FCFA).