Sénégal: Conférence-exposition MSGBC Oil, Gas and Power - Antoine-Félix Diome va co-animer un panel ministériel

Dakar — Le ministre du Pétrole et des Energies, Antoine Felix Diome, participera, les 21 et 22 novembre, à Nouakchott, à la troisième conférence-exhibition MSGBC Oil, Gas and Power 2023, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

»Développer les opportunités énergétiques dans la nouvelle frontière de l'Afrique", est le thème de cette conférence.

Antoine Felix Diome prendra part au panel ministériel intitulé "Forger des liens, stimuler la croissance". Les interventions porteront sur »la coopération régionale, l'infrastructure énergétique, les cadres réglementaires et les avancées technologiques ».

A Nouakchott, les discussions porteront sur »l'impératif de renforcer l'intégration régionale dans le secteur de l'énergie (...) sur des stratégies visant à faciliter le commerce transfrontalier, à rationaliser l'accès au marché et à aligner les politiques énergétiques", ont indiqué les organisateurs.

Les panélistes se pencheront également sur "les opportunités de réduction des dépenses opérationnelles grâce à des projets d'infrastructure régionale collaboratifs [ainsi que] la mise en place d'infrastructures partagées, notamment des projets tels que le gazoduc Nigeria-Maroc et des réseaux de transport intégrés tels que le système ferroviaire régional en Afrique de l'Ouest, qui peuvent faciliter le mouvement des ressources", lit-on dans la communiqué.

MSGBC Oil, Gas and Power, est une organisation qui regroupe la Mauritanie, le Sénégal la Gambie et la Guinée Bissau et la Guinée autour des questions énergétiques dans la sous-région ouest-africaine.

La deuxième édition de la conférence-exhibition MSGBC Oil, Gas and Power s'était tenue du 1er au 2 septembre 2022 au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD), sur le thème: "L'avenir du gaz naturel : La croissance grâce aux investissements stratégiques et à la réglementation".

L'édition 2023 réunira des leaders du secteur, des décideurs politiques, des investisseurs, des chefs de gouvernement et des acteurs locaux.

Le président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie NJ Ayuk prendra part aux discussions.