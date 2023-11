Afrique: L'avenir de l'Afrique sera fortement influencé par quatre grandes tendances et par la dynamique régionale

<strong>Addis Ababa — L'avenir de l'Afrique sera considérablement influencé par quatre mégatendances clés et dynamiques régionales, à savoir le changement climatique, les changements démographiques, l'urbanisation rapide et la transformation numérique, qui façonnent l'économie mondiale, a déclaré la Secrétaire exécutive adjointe de la CEA, Hanan Morsy.

Dans son discours d'ouverture, la secrétaire exécutive adjointe a déclaré que l'Afrique est affectée de manière disproportionnée par le changement climatique qui a entraîné des conditions météorologiques extrêmes.

"Au cours des 50 dernières années, les risques liés à la sécheresse ont coûté la vie à plus d'un demi-million de personnes en Afrique et causé des pertes économiques dépassant les 70 milliards de dollars américains", a indiqué Mme Morsy, ajoutant que d'ici 2030, jusqu'à 118 millions d'Africains extrêmement pauvres pourraient être exposés à la sécheresse, aux inondations et aux conditions météorologiques extrêmes".

Elle a également souligné que seulement 33 % de la population africaine utilisera Internet en 2021, ce qui signifie que 871 millions de personnes ne bénéficieront pas des dividendes numériques.

%

"L'Afrique est le continent le moins connecté", a déclaré la secrétaire exécutive adjointe.

Selon elle, six Africains sur dix vivront dans des zones urbaines d'ici à 2050, ce qui nécessitera des services publics supplémentaires ou complémentaires pour aider les personnes les moins autonomes.

Compte tenu de ses taux de fécondité élevés, l'Afrique fournira plus de la moitié de la croissance démographique mondiale entre 2022 et 2050, tandis que plus de la moitié de la population africaine sera âgée de moins de 25 ans d'ici à 2050, selon les projections.

"La région disposera ainsi d'une importante population en âge de travailler qui pourra contribuer à soutenir le vieillissement de la population dans le reste du monde", a déclaré M. Morsy.

S'agissant de l'efficacité de l'éducation dans la construction de nouveaux contrats sociaux, elle a souligné que "l'abordabilité, l'accessibilité et l'applicabilité sont des considérations clés qui peuvent rendre les politiques éducatives plus efficaces, équitables et inclusives, en s'attaquant aux obstacles structurels posés par la pauvreté et l'inégalité".

Selon la secrétaire exécutive adjointe, l'éducation peut être rendue plus abordable en fournissant des subventions et des transferts en espèces qui peuvent alléger le fardeau financier des pauvres.

Le comité sur la politique sociale, la pauvreté et le genre (CSPPG), qui comprend des experts des membres de la CEA, des ministères responsables du genre, du développement social, de l'urbanisation et de la planification économique, a élu le Ghana comme nouveau président.