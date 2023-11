Afrique: Un Traité d'Ordre Mondial sur les plastiques - En quoi un traité d'ordre mondial sur les plastiques est essentiel pour l'Afrique Partie 2

communiqué de presse

Traité d'Ordre Mondial sur les Plastiques : Une bouée de sauvetage pour l'Afrique

Dans notre précédent article, nous nous sommes penchés sur la question omniprésente de la pollution plastique, en soulignant comment les plastiques se sont infiltrés dans nos vies, nos rues, nos organes, notre nourriture, nos sols, nos écosystèmes et nos cours d'eau. Cette crise, motivée par la recherche incessante de profits par les grandes sociétés pétrolières et leurs homologues, n'épargne aucun coin du globe. L'Afrique, bien qu'elle ne représente que 5 % de la production de plastique et 4 % de la consommation mondiale, subit de plein fouet les conséquences de cette crise par le biais des transferts transfrontaliers de déchets plastiques et de ce que l'on ne peut que qualifier de "colonialisme des déchets".

Alors que les sociétés pétrochimiques qualifient les plastiques de bon marché et de pratiques, le coût réel des plastiques est largement invisible : destruction de la biodiversité, inondations, atteintes à la santé des personnes, injustice sociale et aggravation de la crise climatique.

Dans cette rubrique, nous explorerons les conséquences profondes de la pollution plastique sur la santé, l'environnement et l'économie de l'Afrique, et nous expliquerons pourquoi un solide Traité d'Ordre Mondial sur les Plastiques est une bouée de sauvetage pour l'Afrique.

Plastiques et Santé en Afrique

Le droit fondamental à la santé est une pierre angulaire de nos droits de l'homme, et la mauvaise gestion des déchets plastiques dans de nombreuses villes et villages africains menace ce droit. Des recherches menées par l'Université de Stanford et l'Université Technique de Mombasa ont révélé un lien inquiétant entre les déchets plastiques et la propagation de maladies tropicales telles que la malaria, le chikungunya et la fièvre dengue, car les déchets plastiques créent des terrains de reproduction pour les moustiques porteurs de maladies.

Des microplastiques (petites particules de plastique) ont été détectés dans l'environnement et dans le corps humain. Considérés comme un nouveau risque potentiel pour la santé humaine, les microplastiques ont des effets allant du stress oxydatif aux dommages à l'ADN, en passant par le dysfonctionnement des organes, les troubles métaboliques, la réaction immunitaire, la neurotoxicité ainsi que la toxicité pour la reproduction et le développement.

En outre, l'incinération des déchets plastiques, une pratique courante dans certaines régions d'Afrique, émet des polluants nocifs dans l'air, entraînant des problèmes respiratoires et exacerbant les conditions existantes, tout en contribuant aux maladies liées à la pollution de l'air.

Les Plastiques et l'Environnement

Il est impossible d'ignorer les effets visibles de la pollution plastique. Les déchets plastiques sont partout, des profondeurs de l'océan aux étendues de terre les plus reculées. L'impact sur la faune et les écosystèmes d'Afrique est tout simplement dévastateur. Les lions avec des bouteilles en plastique et les oiseaux empêtrés dans le plastique nous rappellent brutalement qu'aucun endroit de notre planète n'est épargné par cette crise.

Les animaux marins, notamment les tortues de mer et les dauphins, s'empêtrent souvent dans les déchets plastiques ou les confondent avec leurs proies, ce qui les affame lorsque leur estomac se remplit de plastique. La pollution plastique dans les rivières et les lacs menace la biodiversité des eaux douces, tandis que les écosystèmes terrestres souffrent des paysages jonchés de déchets. La biodiversité globale et la santé des écosystèmes africains sont gravement menacées.

Les Plastiques et l'Économie en Afrique

Les conséquences économiques de la pollution plastique en Afrique sont considérables et de grande ampleur. L'industrie vitale du tourisme, qui contribue à hauteur de 4,4 % au PIB de l'Afrique, est affectée par les plages et les paysages pollués, qui rendent ces sites autrefois idylliques peu attrayants pour les visiteurs. Au Sénégal, par exemple, des milliers de sacs, bouteilles et sachets en plastique usagés recouvrent la plage, s'accrochant aux branches des mangroves qui servent de refuge aux crabes et aux poissons, empêchant les bébés tortues de passer du nid à la mer et éloignant les touristes.

En outre, l'agriculture, pierre angulaire de l'économie africaine, qui emploie la majorité de la main-d'oeuvre du continent et contribue à hauteur de 30 à 40 % au PIB de l'Afrique, n'est pas en reste. La pollution plastique nuit à la fertilité des sols et à la qualité de l'eau, rendant les terres incultivables. Cela aggrave l'insécurité alimentaire et entraîne des pertes d'emplois.

Par ailleurs, les coûts associés au nettoyage et à la résolution des problèmes de santé résultant de la pollution plastique pèsent sur des ressources déjà limitées dont les gouvernements, les populations et l'environnement africains finissent par payer le prix.

Perspectives d'Avenir : Un Traité d'Ordre Mondial sur les Plastiques

Il est impératif de mettre fin à ces injustices. Un déclic se profile à l'horizon : les gouvernements des pays, les représentants de la société civile et les entreprises multinationales se réuniront pour la 3e Session de Négociations (INC3) afin d'élaborer un traité international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans l'environnement marin, du 13 au 19 novembre 2023, à Nairobi, au Kenya. Il s'agit d'une occasion unique de dire adieu à l'ère du plastique par le biais d'un traité juridiquement contraignant.

Contrairement aux processus de négociation précédents, INC3 est crucial, car c'est la première fois qu'un projet de traité tangible, le "Zero draft", va être discuté.

Un traité mondial sur les plastiques, juridiquement contraignant et ferme, qui mettra enfin un terme à l'ère du plastique, devrait

Réduire la production totale de plastique d'au moins 75% d'ici 2040 pour s'assurer que nous restons en dessous de 1,5° C pour notre climat et pour protéger notre santé, nos droits et nos communautés.

Aborder l'ensemble du cycle de vie des plastiques, de l'extraction à l'élimination.

Maintenir dans le sol le pétrole et le gaz utilisés pour fabriquer des plastiques et exiger des grandes marques qu'elles adoptent des systèmes de recharge et de réutilisation et qu'elles réduisent la production de plastique à usage unique.

Tenir les pays responsables de la gestion de leurs propres déchets et mettre fin au colonialisme des déchets.

Garantir une transition équitable pour les travailleurs et la santé des communautés les plus touchées.

Dernier mot

Un solide Traité d'Ordre Mondial sur les Plastiques n'est pas seulement essentiel pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Il offre à l'Afrique la possibilité de relever ses défis en matière de pollution plastique, de protéger ses écosystèmes uniques et d'améliorer la santé et le bien-être de sa population. En s'associant à la communauté mondiale, le groupe de négociateurs africains peut apporter des solutions durables pour un continent plus propre, plus sain et plus prospère, sans plastique, pour les générations futures.

Chargé de Campagne sur les Plastiques