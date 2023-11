Tunisie: Le CA affronte EGSG demain - Un statut à défendre

Les Clubistes ont donc finalement plongé dans cet exercice avec de l'envie, des automatismes et une soif d'être à l'initiative des événements plutôt que de les subir.

Leader du groupe A depuis sa victoire face à l'USBG, le CA a l'occasion de garder la main demain en croisant EGSG à Gafsa. Ce faisant, Gafsa, ce n'est pas l'Everest pour le CA même si les Sudistes ont accroché les Clubistes à l'aller, à Radès. Avant-dernier, EGSG tentera à son tour de frapper un grand coup et de quitter ainsi le bas de la hiérarchie. Le CA est donc prévenu, s'ils gagnent, ils prendront un peu plus leurs aises en tête. Le CA entend confirmer sa belle période à l'occasion du déplacement de Gafsa et enchaîner avec une 4e victoire de rang après l'ASS, l'OB et l'USBG. De retour au sommet du classement, il n'est certes pas question de s'enflammer mais de positiver, d'engranger de la confiance tout en restant lucide et armé d'humilité.

Attentes toujours aussi hautes

Pour ce CA-là, la compétition n'en n'est certes pas à ses premiers balbutiements mais débuter le retour de la phase 1 dans la peau d'un leader est forcément bienvenu. L'on se veut donc raisonnable au CA, alors que la prochaine échéance de Gafsa paraît accessible même si, par la suite, les Clubistes recevront l'ESS, puis défieront les Ghanéens de Dreams FC en phase de groupe de la C3. Présent donc, le CA caracole mais les attentes sont toujours aussi hautes avec des fans qui ne masquent pas leur désir d'excellence pour cet exercice. Bref, au CA, l'on ne cache plus son ambition, celle d'être le plus haut possible. Demain donc, pour défendre son leadership, l'équipe à battre devra prendre le meilleur sur EGSG, un onze qui doit gagner pour faire un bond dans sa quête de maintien. Autre nouveau visage du CA maintenant, c'est cette aptitude à gérer la pression à domicile.

A présent, contrairement aux matchs face au ST et à EGSG, jouer à Radès est à présent un atout et non une pression négative. Et outre le fait de se montrer intraitable dans son jardin du stade Hamadi-Agrebi, il y a aussi la vérité du terrain où la force collective du CA a récemment été cet objet d'une quête de tous les instants. Un collectif huilé, c'est cette valeur étalon pour laquelle Saïd Saïbi se lève chaque matin, pour laquelle chaque joueur clubiste «s'arrache» à chaque séance! C'est cet assaisonnement délicieux qui fait naître les sourires sur les gradins et aide à défaire les adversaires sur le terrain. C'est ce qui change tout, qui sert de socle pour renverser les montagnes les plus complexes à gravir.

Soif d'être à l'initiative des événements

Les Clubistes ont donc finalement plongé dans cet exercice avec de l'envie, des automatismes et une soif d'être à l'initiative des événements plutôt que de les subir. Bref, les coéquipiers d'Ahmed Khélil semblent persuadés que leur bonheur passe désormais par cette volonté d'imposer quelque chose.

Aujourd'hui, surtout après les deux derniers matchs face à l'OB et l'USBG, l'équipe semble suivre une idée plus que des individualités, en créant une forme, un style de jeu. Du respect envers les attentes, de l'exigence envers soi-même, quoiqu'il arrive, les joueurs suivent leurs idées et le résultat est sans appel avec un régal en première mi-temps et un butin dans l'escarcelle au coup de sifflet final. Mais comment le CA a-t-il émergé après avoir accusé le coup contre le ST et Bahir Dar Keteman en C3 ? En étant lui-même, et c'est avant tout ce qu'il faut retenir à présent.

Le CA joue désormais avec beaucoup d'intentions, beaucoup de personnalité. Et cela donne beaucoup de joie à ses fans. Fidèle à son jeu depuis trois rencontres, ce CA amène de la variété, envoie des vagues (en déplacement à Soliman), assume tantôt son déséquilibre offensif pour faire grimper la fièvre, et, affiche au final un super bilan sur ces dernières rencontres.

Ce faisant, certes, cette approche a aussi ses contrecoups, comme ses limites liées à une approche avec ballon ultra ambitieuse (on ne place pas autant de joueurs devant le ballon sans être exposé à la perte, ce que l'USBG et surtout l'OB auraient pu sanctionner en cours de jeu). Mais au final, Saïbi semble avoir réussi le pari de monter un onze homogène. Donc la réponse est oui: malgré l'euphorie générale, le CA a encore beaucoup de choses à apprendre et à prouver cette saison. C'est donc forcément un grand challenge, un grand défi. Et charge aux Clubistes de rester stoïques, de ne pas manquer d'oxygène dans ce dernier tronçon qui mène au play-off et de tout simplement s'employer à défendre et justifier son statut, celui de l'équiper à battre du groupe A.