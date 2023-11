Madagascar: Miss et Mister Malagasy en France - Les successeurs de Candice et Alexandre connus demain

Jour J demain soir pour l'événement phare « Miss et Mister Malagasy » en France, devenu l'un des rendez-vous incontournables des Malgaches d'Europe, 13 ans après son lancement.



La soirée finale qui couronnera le gagnant et la gagnante de ce concours se déroulera au Millénaire à Savigny-le-Temple, en région Île-de-France. On saura donc demain qui succéderont à Candice et Alexandre, les Miss et Mister Malagasy 2023.

Une compétition pleine de surprises et d'émotions :

Ils seront 30 candidats en lice pour cette édition à être parvenus à la phase finale du concours, dont 15 candidates. La parité du genre sera en tout cas rigoureusement respectée.

«Ils incarnent la beauté malgache et sont arrivés à gravir les échelons pour cet illustre titre qui implique également des engagements sociaux dans la Grande Ile », annonce Sam Ralantoarison, le président fondateur du comité Miss et Mister Malagasy, à propos de ces candidats, tout en précisant qu'« ils se sont bien préparés à séduire le public et à convaincre le jury pour que ces derniers puissent faire le choix déterminant ».

Beauté, prestance et moralité parmi les critères de sélection

Demain, chaque candidat défilera dans une tenue citadine, en maillot de bain et dans une tenue traditionnelle de chaque région de Madagascar.

%

Après une présélection au cours de la soirée, 5 finalistes défileront ensuite en tenue classe.

Le concours ne jugera cependant pas uniquement la beauté et l'esthétique.

En effet, d'autres éléments entrent en considération.

« Nous attachons par exemple beaucoup d'importance à l'image que les candidats renvoient d'eux-mêmes via leurs comportements », explique Julia Razanatsimba, un des membres du jury du concours.

« S'ils sont élus, ils auront un rôle crucial, celui de représenter toute une communauté, de donner l'exemple aux jeunes de la diaspora malgache en France et cela ne s'improvise pas », poursuit-elle.

Une bonne posture, un visage arborant un joli sourire sincère, une bonne élocution et un comportement avenant font partie des critères attendus des candidats.

Mais le jury souhaite s'assurer que les élus soient des personnes de valeur, conscientes de l'enjeu qui les attend.

Une question tirée au hasard sera posée à chaque candidat finaliste afin de prendre en considération leur état d'esprit.

« Cette question n'a ni bonne ni mauvaise réponse. Ce que nous attendons est une « moralité de réponse » qui dépend plus de l'argumentation faite par le candidat que de la réponse elle-même », souligne-t-elle.

Une préparation de longue haleine

En tout cas, la machine est bien rodée pour cette véritable petite institution.

Le comité se donne une année à chaque fois pour préparer le prochain événement annuel, assurant une compétition épique, riche en émotions et en surprises.

De plus, un comité de casting a également été mis en place, sillonnant toute la France et l'Europe, pour trouver les prochains Miss et Mister Malagasy.

Par ailleurs, fin prêts depuis quelques mois déjà, les candidats de l'actuel concours se sont regroupés à Paris depuis la fin du mois de septembre dernier pour peaufiner leurs derniers préparatifs pour cette grande finale, alors que les Miss et Mister 2023, notamment, Candice Toussaint et Alexandre Gouiran, effectuaient un voyage humanitaire à Madagascar dans le cadre du projet Tohan'Aina.

En effet, tous les lauréats de ce concours annuel s'engagent à se déplacer une dizaine de jours, faire des actions humanitaires à Madagascar, après leur sacre.

Ce projet humanitaire a été mis en place depuis juin 2020, durant le confinement, sous l'égide de Madame Julie Razanatsimba et a permis de soutenir un millier de personnes démunies des bas quartiers de la capitale de Madagascar.

Dernièrement, Candice et Alexandre ont donc effectué un road trip, allant d'Antsirabe à Tuléar, en passant par Ambositra, Fianarantsoa et Ranohira.

Ils sont partis à la rencontre des enfants des localités les plus reculées de ces chefs-lieux de province, pour leur distribuer des kits scolaires mais surtout pour les motiver à rester le plus longtemps possible à l'école, étant conscients que l'éducation constitue une lueur d'espoir pour un meilleur avenir.

Soirée festive

Mais la soirée de demain s'annonce également très festive, en marge de la compétition proprement dite.

Une bonne pléiade d'artistes se relayera sur la scène, rassemblant les jeunes talents malgaches d'Europe. Parmi ces derniers, Johasina, Nerih, Natan, Yvana Landria et ses danseuses, sans oublier la gracieuse Aina Quach.

Le dancefloor sera également bien chauffé, une occasion pour l'assistance de se déhancher sur des rythmes afro, Hip Hop et autres danses malgaches avec des danseurs professionnels, en attendant le couronnement de la nouvelle Miss et le nouveau Mister Malagasy.

Une belle soirée en perspective.