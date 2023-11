Maroc: Marrakech - Rencontre de communication de la MGPAP au profit de ses adhérents

Marrakech — La Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP) a organisé, jeudi à Marrakech, une rencontre de communication au profit de ses adhérents autour du thème "la mise en oeuvre du plan stratégique quinquennal 2021-2025 de la MGPAP, tributaire du renforcement de la communication avec les adhérents".

Cette rencontre a constitué une occasion pour jeter des passerelles de communication avec les adhérents de cette institution et ce, conformément à la nouvelle stratégie de la MGPAP, et les informer des efforts déployés en termes d'amélioration de la qualité des services.

Les participants à cette rencontre ont été unanimes à souligner que la politique de proximité prônée par la nouvelle stratégie de la MGPAP vise à assurer une meilleure réactivité vis-à-vis de la couverture complémentaire de santé et du système de prévoyance sociale, en tant que partie intégrante du système de protection sociale, auquel Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde un grand intérêt.

Ils ont aussi mis l'accent sur la nécessité de l'adoption d'une politique de proximité et de régionalisation, en tant que fondement de la généralisation de la protection sociale et de la couverture sanitaire, et de la réalisation de la justice territoriale et sociale et la bonne gouvernance, mettant en relief les efforts de la MGPAP et son engagement dans la mise en oeuvre de grands chantiers structurants et ce, conformément à la Vision stratégique des instances dirigeantes, et au service des intérêts des adhérents et de leurs ayants droit.

Dans une déclaration à la presse, le président du Conseil d'Administration de la MGPAP, My Brahim El Othmani, a indiqué que cette 6è rencontre de communication intervient dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes définis dans le plan stratégique quinquennal 2021-2025, notamment le volet lié au renforcement de la communication avec les adhérents de cet établissement dans les différentes régions du Royaume.

"L'objectif de ces rencontres consiste à placer l'adhérent au coeur des décisions prises par le Conseil d'administration et l'Assemblée générale de la MGPAP, le rapprocher de tous les programmes établis, être à l'écoute de ses besoins et de ses doléances, et prendre connaissance de son évaluation des prestations fournies par cet établissement", a-t-il expliqué.

Et de poursuivre que ces rencontres servent de locomotive pour atteindre les objectifs attendus des services sociaux, dans la continuité des chantiers Royaux relatifs à la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de communication et de proximité avec les adhérents et leurs ayants droit, et de la mise en oeuvre du plan stratégique 2021-2025, qui vise la promotion des services de la MGPAP et la valorisation de ses ressources humaines, tout en renforçant la communication interne et externe, et en consacrant une véritable gouvernance dans la gestion financière et administrative afin de préserver les intérêts de l'établissement et ses adhérents.