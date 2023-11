Afrique du Nord: Le Maroc n'a jamais cessé de défendre les droits légitimes du peuple palestinien (politologue)

Rabat — Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, n'a jamais cessé de défendre le droit du peuple palestinien d'établir son État indépendant avec Al-Qods comme capitale, a affirmé le politologue et chercheur universitaire Saïd Ida Hassan.

Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que le Royaume n'a jamais cessé de défendre le droit du peuple palestinien d'établir son État indépendant avec Al-Qods comme capitale, rappelant que le Maroc soutient depuis des décennies la solution à deux États comme solution durable à ce conflit.

M. Ida Hassan a expliqué que malgré son éloignement géographique de la zone de conflit, le Royaume est lié par de solides relations d'affection, religieuses et historiques à la cause palestinienne et au peuple palestinien, rappelant que SM le Roi Mohammed VI est le Président du Comité Al-Qods.

Il a noté que le Royaume du Maroc, à travers le communiqué du ministère des Affaires étrangères, tire la sonnette d'alarme au sujet de l'escalade des actions israéliennes dans la bande de Gaza qui conduirait à un conflit régional qui pourrait tout ravager.

Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger avait indiqué que le Royaume du Maroc, dont le Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, préside le Comité Al-Qods, réitère "sa grande inquiétude et sa profonde indignation" suite à la recrudescence des actions militaires et à l'aggravation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza.

Le ministère avait aussi souligné que le Maroc ne peut qu'exprimer son regret et sa déception face à l'inaction de la communauté internationale, à la non prise par le Conseil de sécurité de ses responsabilités et à l'incapacité des pays influents de mettre un terme à cette situation catastrophique.