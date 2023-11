Maroc: Appel à impliquer activement les enfants dans la prévention de la violence en milieu scolaire (colloque)

Rabat — Les participants à un colloque international sur la violence en milieu scolaire ont appelé, jeudi à Rabat, à impliquer activement les enfants dans la prévention de ce phénomène.

Organisé par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) sur le thème "la violence en milieu scolaire : connaissances, politiques et pratiques", ce colloque a pour objectif de contribuer à la construction et à la mise en commun des connaissances à même de promouvoir un environnement scolaire sain, sûr et respectueux, où les élèves pourront évoluer dans les meilleures conditions d'apprentissage et de développement personnel.

Il a été l'occasion d'élaborer des recommandations concrètes pour combattre et prévenir la violence en milieu scolaire, la première appelant au renforcement de la prévention, à travers l'enseignement des compétences de communication sociale et émotionnelle, la résolution des conflits et la promotion du bien-être des élèves.

Cette recommandation souligne également la nécessité d'inculquer les valeurs de respect et de tolérance, en intégrant la prévention dans les programmes scolaires, et à améliorer le climat scolaire à travers la promotion des activités culturelles et sportives pour développer les compétences personnelles des élèves.

La deuxième recommandation appelle quant à elle à renforcer le soutien inclusif en apportant de l'aide aux victimes de violence ainsi qu'aux témoins et en engageant les auteurs de violences à adopter des comportements pacifiques, tout en assurant le bien-être et la santé mentale des cadres éducatifs afin de garantir un environnement éducatif sain.

Elle vise aussi à développer des mécanismes de suivi et d'écoute pour accompagner les élèves et cadres qui font face à des difficultés, à travers la création d'emplois pour les conseillers d'orientation et de psychologie dans les établissements d'enseignement, le but étant d'assurer une orientation préventive dans tous les établissements du Royaume.

Dans la troisième recommandation, les participants ont insisté sur la nécessité de mettre en place des ressources humaines et financières adéquates pour assurer la mise en oeuvre des programmes de prévention de la violence dans les écoles, outre la sensibilisation de l'ensemble des acteurs de la société, ainsi que la formation continue des cadres pédagogiques.

Le renforcement de la coopération, notamment entre les écoles, les familles, la société civile, les autorités locales, le secteur numérique et toutes les parties prenantes, est, par ailleurs, au centre de la quatrième recommandation, qui appelle à identifier les problèmes et les solutions possibles afin de soutenir les enfants et les jeunes.

Les participants ont, par ailleurs, appelé, via la cinquième recommandation, à la collecte, l'évaluation et le suivi des données afin d'évaluer l'efficacité des programmes de prévention et de prendre des décisions éclairées pour guider ces efforts.

Ils ont mis l'accent sur l'importance de bénéficier des expériences passées en mettant en lumière les enseignements tirés des activités et programmes précédents, afin de déterminer les succès et les échecs.

Ce colloque a été ponctué par la participation d'experts et de praticiens de différents pays et de divers horizons, notamment en éducation et en droits de l'enfant, de sociologues, de psychologues, d'acteurs de la société civile, de chercheurs et d'universitaires, de décideurs politiques ainsi que de représentants d'organisations internationales et de professionnels de l'éducation.