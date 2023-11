Maroc: Commémoration à Rabat du 40ème jour du décès de feu Ahmed Chaouki Benyoub

Rabat — Une cérémonie en commémoration du quarantième jour de la disparition de feu Ahmed Chaouki Benyoub a été organisée, jeudi à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), en présence de personnalités issues des mondes politique, médiatique et des droits de l'Homme, ainsi que des membres de la famille et amis du défunt.

La cérémonie, organisée par la BNRM et la famille du défunt, a été l'occasion de se remémorer les réalisations remarquables de feu Ahmed Chaouki Benyoub en faveur de la promotion des droits de l'Homme dans le Royaume durant plus de quarante ans de militantisme et de travail associatif et institutionnel.

Le frère du défunt, Amine Chaouki Benyoub, a fait part, dans un mot au nom de sa famille, de sa sincère gratitude et sa profonde considération à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son message de condoléances et de compassion adressé aux membres de la famille du défunt, dans lequel le Souverain S'est remémoré "avec estime les qualités de feu Ahmed Chaouki Benyoub, son expertise et les hautes compétences professionnelles et juridiques dont il a fait montre lors des différentes missions et hautes fonctions qu'il a assumées dans le domaine des droits de l'Homme".

Il a souligné, dans ce sens, que le défunt a été d'un grand soutien à la famille nationale et internationale des droits de l'Homme, et a consacré toute sa vie pour inculquer et diffuser les valeurs des droits de l'Homme au Maroc.

%

Le directeur de la BNRM, Mohamed El Ferrane, a, de son côté, indiqué que le défunt a été une grande personnalité et une figure très active dans le domaine associatif et des droits de l'Homme dans le Royaume, notant qu'il fait partie de la mémoire marocaine contemporaine dans le domaine des droits humains, notamment en ce qui concerne son expérience au sein de l'Instance Équité et Réconciliation (IER).

Il a aussi saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage au défunt, qui a consacré sa vie au service de sa patrie et qui était connu pour sa haute moralité et sa ferme volonté pour la protection et la défense des droits de l'Homme.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée notamment en présence du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, du ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri et des représentants de plusieurs institutions et associations de défense des droits de l'Homme, a été marquée par la projection d'un documentaire retraçant le parcours de feu Ahmed Chaouki Benyoub.

Ahmed Chaouki Benyoub est né en 1957 à Marrakech, il avait été nommé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI Délégué interministériel aux droits de l'Homme en décembre 2018.

Il a été membre de l'IER et membre du Conseil consultatif des droits de l'Homme, où il avait présidé le groupe de travail chargé de la protection des droits de l'Homme, puis de celui en charge des études de législation et des politiques publiques.

Feu Benyoub a été aussi vice-président de l'Organisation marocaine des droits de l'homme et conseiller auprès de l'Observatoire national des droits de l'enfant, ayant notamment été chargé de l'encadrement des sessions du Parlement de l'enfant.

Expert et formateur en matière de mécanismes de protection et de promotion des droits de l'Homme, feu Benyoub a oeuvré comme conseiller auprès d'organismes régionaux et internationaux dans ce domaine.

Il est auteur de nombre d'études sur les questions juridiques humanitaires, dont un guide sur "La justice des mineurs", "Les garanties juridiques d'un procès équitable" et "La Commission d'arbitrage indépendante".

Il a également contribué à des ouvrages collectifs tels que "Les droits de l'Homme et la transition démocratique au Maroc" (collectif, en langue arabe), "Le Maroc et les disparitions forcées" et "Le parlement de l'enfant".