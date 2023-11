Ile Maurice: Discours de Pravind Jugnauth - Entre cri de victoire et résilience

Hier, jeudi 2 novembre, a marqué la journée pour commémorer l'arrivée des travailleurs engagés à Maurice. La traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes a eu lieu à l'Appravasi Ghat, lieu de mémoire qui retrace l'histoire de l'arrivée des travailleurs engagés à Maurice.

Cette année, Maurice a reçu la visite officielle du ministre d'État aux Affaires extérieures et aux affaires parlementaires de l'Inde, Shri Vellamvelly Muraleedharan, qui a participé à l'inauguration d'un terrain de football et à la cérémonie de dépôt de gerbe.

Des bus ont été affrétés à travers l'île pour transporter les personnes pour assister à la cérémonie. De l'autre côté, personnalités et ministres procédaient au dépôt de gerbes en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, du ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, de la ministre de l'Éducation, Leela Devi DookhunLuchoomun, et du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval.

Le premier discours plutôt atypique de Rishiraj Kanhye, président de l'Aapravasi Ghat Trust Fund, n'est pas passé inaperçu. Tantôt en bhojpuri et tantôt en créole, ce dernier est revenu sur le combat des travailleurs engagés, en réservant une grande partie de son discours à l'éloge du Premier ministre, profitant de l'occasion pour le féliciter pour sa victoire au Privy Council. «Sé sa premyé minis lamem ki pou amenn nou a bon por. Péna lot ki li. Nounn bien fer lapriyer pou li gagn so case ek get zordi séki li pé fer, pena so déziem.»

Mais il n'a pas pu faire plus long, ayant été rappelé à l'ordre par le maître de cérémonie sur le temps de parole alloué à chaque intervenant.

Le discours du ministre des Arts et du patrimoine culturel, Avinash Teeluck, n'a pas démérité. Ce dernier a rappelé lui aussi la contribution des travailleurs engagés dans le développement de l'île. Il a lui aussi évoqué la victoire au Privy Council faisant même une citation qui sera reprise par le Premier ministre. «Lor nou larout pou éna bokou obstak. Ena mem ki pou vinn met ros lor nou simzé. Ena ki pou al met case lakour mé malgré sa nou pou gagn viktwar.» Ces quelques mots ont été prononcés sous le sourire malicieux du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval.

«Nou pou kontinye travay»

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a, pour sa part, prononcé un discours retraçant le combat des travailleurs engagés. «Nous devons retenir l'histoire morale et les valeurs laissées par ce combat des travailleurs engagés. On les avait bernés en leur faisant croire qu'à cette époque il y avait de l'or sous les rochers à Maurice. Malheureusement ces derniers, une fois à Maurice, sont tombés sur des cauchemars en soulevant les rochers.» Le Premier ministre a aussi parlé du métro. Il a remercié l'UNESCO pour son soutien dans la mise en place du métro, mais aussi la valorisation de l'Aapravasi Ghat annonçant que le métro va bientôt rejoindre Trou-Fanfaron et le nord de l'île. «Ena dimounn ki anvi trouv nou péi avansé mé éna ki met ros lor larout kouma minis Teelcuk finn dir. Enn par enn nou pou anlev sa bann ros la. Zordi mo étoné kan mo trouv ena dimounn servi bann langaz pa korek. Pe tret enn dimounn zako, sovaz, koson. Langaz la pa bon», a lancé Pravind Jugnauth. La cérémonie a aussi été marquée par la présentation d'un timbre souvenir par le ministre de la Technologie, Deepak Balgobin, à Shri Vellamvelly Muraleedharan.