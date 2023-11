Madagascar: Comté de Gaoqing, ville de Zibo, province de Shandong - L'endroit le plus verdoyant le long du fleuve Jaune

Le comté de Gaoqing est situé à l'extrémité nord de la ville de Zibo, dans la province de Shandong.

Le fleuve Jaune le traverse sur 47 kilomètres, c'est la seule « ville le long du fleuve Jaune » de Zibo, et sa excellente position à 37° de latitude nord lui a permis d'établir un record et de donner naissance aux 15 produits bénéficiant d'une indication géographique nationale, tels que le riz de Gaoqing, les écrevisses d'eau claire, les tomates de Gaoqing, etc. Gaoqing est également la « ville du boeuf noir de la Chine », la « ville célèbre de l'alcool blanc de la Chine » et la « ville des sources chaudes de la Chine ».

Les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables.

Ces dernières années, le comté de Gaoqing adhère à la priorité écologique et au développement vert, à l'intégration et au développement approfondis et méticuleux de l'agriculture, de la culture et du tourisme, et est devenu un excellent lieu pour la guérison et les loisirs, ainsi qu'un lieu privilégié pour se rapprocher de la nature.

Ici, vous pouvez vous promener le long du corridor écologique de plus de cinquante kilomètres du fleuve Jaune, apprécier le beau paysage écologique et ressentir la culture du fleuve Jaune; vous promener dans la zone touristique de la baie d'Anlan du fleuve Jaune, vous rapprocher du fleuve Jaune et apprécier le paysage d'Anlan à zéro distance; visiter la cité lente du lac des cygnes, vous promener sur la piste, écouter le gazouillement des oiseaux, faire une excursion en bateau, apprécier le plein de lotus, passer un moment agréable, faire l'expérience de ce « bar à oxygène naturel »!

« Le fleuve Jaune descend du ciel et se jette dans la mer de l'Est, et sa puissance est inscrite sur les seins.

»Nous invitons sincèrement les amis du monde entier à venir à Gaoqing pour admirer le fleuve Jaune, boire de l'alcool Guojing, visiter la cité lente, se baigner dans les sources thermales et goûter la viande des boeufs noirs et toutes sortes de gourmandises.

Neuf courbes retournent à la baie d'Anlan, et Gaoqing est l'endroit le plus verdoyant le long du fleuve Jaune.

Nous vous attendons dans le comté de Gaoqing!