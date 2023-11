Afrique Australe: Luanda accueille le sommet extraordinaire de la SADC

Luanda — La Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) organise samedi, à Luanda, un sommet extraordinaire pour aborder la situation sécuritaire dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC), un pays qui organisera des élections en décembre prochain.

L'annonce a été faite cette semaine par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, à l'issue d'une réunion virtuelle, convoquée par le Chef de l'État, João Lourenço, en sa qualité de président en exercice l'organisation.

Les hommes d'État ont décidé, en raison de la sensibilité des sujets en discussion, de tenir la réunion extraordinaire, en présentiel, le 4 novembre à Luanda.

La réunion extraordinaire, en présence des chefs d'État et de gouvernement, abordera toutes les questions importantes, compte tenu de la situation actuelle en RDC, à savoir l'instabilité dans l'est de ce pays et la préparation des élections.

Lors du 43ème sommet de la SADC, le Président João Lourenço a considéré la résolution de la crise sécuritaire dans cette région comme l'un des défis de sa présidence.

Il a réaffirmé la recherche des bonnes voies vers la paix, avec la coordination et la concertation des autres mécanismes existants pour résoudre le conflit.

Parmi les différentes solutions de pacification, il faudrait souligner la tenue de sommets à Luanda, comme la réunion tripartite de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs (CIRGL), entre l'Angola, la RDC et le Rwanda.

Ce sommet avait approuvé la Feuille de route de Luanda qui indique les voies à suivre dans la recherche de la pacification et de la résolution des problèmes brûlants à l'est de la RDC.

Le document prévoyait aussi la création de conditions idéales de dialogue et de concertation politique, la normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, la création d'un mécanisme d'observation ad hoc et le retrait immédiat des positions occupées par le M23, respect de la déclaration de Nairobi, entre autres points.