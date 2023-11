Ile Maurice: L'arrière-goût des aliments pourris

À l'heure des visites hier, l'hôpital Dr A. G. Jeetoo est bondé, les proches profitant du jour férié pour venir voir leurs malades. Malgré la polémique autour des aliments périmés, les activités semblent se poursuivre normalement. À l'exception de quelques policiers qui passent à chaque étage et dans le lobby area pour s'assurer que tout le monde respecte les mesures de sécurité. Des parents veillent désormais à apporter de la nourriture de chez eux pour que leurs proches soient en sécurité.

Près de l'entrée, un vendeur de fruits habituel nous dit qu'il était présent quand les députés du Parti travailliste, Ehsan Juman et Shakeel Mohamed, se sont rendus sur les lieux. Mais il ne veut pas en dire plus. «Prefer pa kozé. Quand on voit des telles choses, on doit faire semblant de ne pas voir. Vous parlez, vous faites l'objet de représailles.»

À l'intérieur, des visiteurs prennent quelques minutes pour nous parler. «Comme nous habitons à proximité, il est plus facile de venir tous les jours pendant les heures de visite et d'apporter de la nourriture de la maison. Nous n'avons jamais opté pour que les membres de notre famille admis mangent la nourriture de l'hôpital parce que nous n'avons pas confiance dans la qualité et le goût. En cas de maladie, la nourriture maison est un réconfort et nous pouvons l'offrir à nos proches», explique une personne, avant d'ajouter : «Nous avons vu les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est consternant si cela se produit effectivement ici.»

Même son de cloche chez une autre dame qui est venue voir sa soeur admise un jour plus tôt. Bien que l'incertitude plane toujours sur la question de savoir si ces denrées périmées ont été servies, elle ne veut pas prendre le moindre risque. «Il y a quelques semaines, ma mère âgée avait été admise ici et avait l'habitude de manger la nourriture fournie par l'hôpital (...) cette semaine, c'est ma soeur qui a été admise. Ce que nous avons vu nous amène à nous interroger sur les conditions d'hygiène dans les établissements de santé. Cette foisci, nous ne voulons pas prendre de risque. Nous préférons apporter la nourriture.» Malgré le déblayage du stock de produits périmés, la crainte et le désarroi des patients et des visiteurs ne semblent pas près de s'estomper. La cellule de communication du ministère de la Santé a affirmé que le département sanitaire menait une enquête. Selon des informations recueillies sur le terrain, il semblerait que la principale préoccupation des autorités soit de savoir «qui a divulgué l'information» et une réunion aurait même été organisée en ce sens...

«Legim pouri» à Brown Sequard

Une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui

Après Jeetoo, les députés Ehsan Juman et Shakeel Mohamed pointent du doigt l'hôpital Brown Sequard. Photos à l'appui, sur Facebook, ils affirment que la qualité des légumes servis laisse à désirer. Des légumes, dont des brèdes qui n'ont pas du tout l'air frais, des choux douteux trôneraient dans la cuisine de l'hôpital de Beau-Bassin.

Jonathan, dont le cousin est admis à Brown Sequard, a dénoncé cela depuis belle lurette sur les ondes. «Il faut arrêter cette hypocrisie sélective. Ça ne date pas d'aujourd'hui cette soi-disant révélation. J'étais parmi ceux qui ont amené ce problème dans le domaine public à la radio. J'avais dit que les patients de cet hôpital sont maltraités. L'émission avait fait le buzz mais les gens passent vite à autre chose. Aujourd'hui, ça joue les étonnés parce que la photo vient d'un politicien. Nous sommes en campagne électorale et c'est normal que ce ne soit que maintenant que certains ouvrent les yeux. Kan mo ti inform lopital ki mo kouzin pe dir manzé pa bon, zot ti dir mwa manti sa pa ékout li. Li fou. Zordi zot tou pé trouvé. Mo espéré pa enn tapaz dan vid sa."

Du côté des employés, on hésite à prendre la parole craignant des représailles. "Si mo kozé mem si met lanonima nek tann dir mo konvoké. Akoz monn dir nouritir pa bon avoy mwa manzé. Seki mo kapav dir seki wi ena problem dan lopital ek pa zis manzé. Lezot zafer ankor..."