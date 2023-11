Ile Maurice: 50 arpents pour Luxury Suites - Cousu de fil blanc

Après la déclaration de Steven Obeegadoo qu'une «Letter of Reservation» a bien été émise en faveur de Luxury Suites d'Avinash Gopee, Osman Mahomed se pose des questions sur le processus suivi sur ce dossier. Les habitants aussi. Le mouvement #PasKokinAnseLaRaie se réunit dimanche.

ON l'a vu venir de loin... Le député Osman Mahomed, qui s'occupe du dossier du logement et de l'aménagement du territoire au Parti travailliste, est le premier, en juin, à avoir parlé de l'imminence de l'octroi du terrain, qui abrite actuellement le centre de jeunesse d'Anse-la-Raie, à «un blue eyed-boy» du régime.À sa deuxième question au Parlement à ce sujet le 17 octobre, Deepak Balgobin, répondant pour le ministre du Tourisme et du Logement et des terres, absent du pays, a informé la Chambre que 22 personnes et entités ont fait la demande depuis 2015 pour bénéficier de ce terrain pour y lancer un projet immobilier ou hôtelier. Le ministre de la Technologie soulignait qu'aucune Letter of Intent n'a encore été émise. On apprenait par la même occasion que ledit terrain était en fait d'une superficie de 50 arpents et non 13 comme on le pensait au début!

Le député travailliste déposait ce jour-là au Parlement une photo montrant une Range Rover appartenant à la compagnie de construction Nundun Gopee & Co Ltd dans la cour du centre de jeunesse à Anse-la-Raie. Deepak Balgobin n'a pu expliquer cette présence.

Cette petite liste de réservations interpelle : six entreprises ne figurent même pas sur le Registrar of Companies, d'autres n'ont jamais fait de demande, d'autres ont déjà abandonné le projet

Le mardi 24 octobre, face au troisième assaut d'Osman Mahomed, Steven Obeegadoo, revenu à Maurice, devait reconnaître que Luxury Suites avait déjà reçu sa Letter of Reservation pour ce terrain. Selon Osman Mahomed, la Letter of Reservation est émise en premier. «Une fois la demande reçue, le ministère des Terres transmet le dossier à l'Economic Development Board (EDB) qui mène un exercice de due diligence et si les critères sont respectés, l'EDB retourne le dossier au ministère qui décidera si une Letter of Reservation pourra être émise après avoir eu l'approbation du Conseil des ministres. C'est alors que le demandeur devrait commencer à soumettre les Preliminary Development Plans pour l'approbation par le ministère. Si le ministère est convaincu, le promoteur reçoit alors une Letter of Intent, qui est un engagement binding de la part du ministère. A partir de là, le promoteur recherchera les autres permis, y compris le certificat d'Environment Impact Assessment et investira dans les premiers travaux comme la préparation des plans architecturaux afin d'obtenir les autres clearances.» Le député nous explique qu'après l'émission de la Letter of Intent, il sera difficile pour les autorités de revenir en arrière, sous peine d'avoir à dédommager éventuellement le bénéficiaire par centaines de millions de roupies pour un terrain de cette envergure.

Transfert de bail

Osman Mahomed nous rappelle qu'à sa question sur la possibilité qu'un bénéficiaire puisse revendre le bail à un tiers tout en réalisant une plus-value, l'adjoint au Premier ministre (DPM) ne lui a pas parlé de la fameuse clause (18) du lease agreement qui jadis empêchait les transferts. Est-ce que quelque chose a changé depuis ? se demande-t-il. «Pour moi, même si un bénéficiaire ne peut pas revendre le bail dans un certain délai, il pourra toujours dire qu'il n'a pas pu faire le développement et ainsi 'négocier' avec un tiers pour reprendre le business. Ce sera le cas surtout si le premier bénéficiaire n'a aucune expérience dans le projet proposé. Combien de tels projets avortés n'avons-nous pas connus!»

Le DPM n'a pas précisé non plus si le centre de jeunesse sera déplacé alors que le 17 octobre, Deepak Balgobin avait parlé d'un nouveau Regional Outdoor Education and Recreation Centre qui sera construit près de la plage publique. «Deux centres de jeunesse dans la même région ?» s'interroge Osman Mahomed. «Il est plus que probable que le centre existant plus la maison du gouverneur seront rasés pour faire place à des projets hôteliers privés.» Le premier député de la circonscription n°2 se demande aussi quel impact le réalignement de la route côtière B 13 aura sur les plages publiques et la vie au quotidien des habitants. Il trouve vraiment scandaleux que ces derniers n'aient pas été consultés en amont et dénonce aussi le refus essuyé au Parlement pour que le Master Plan sur les 100 arpents de la région soit rendu public.

D'ailleurs, les habitants commencent à se mobiliser. Le mouvement #PasKokinAnseLaRaie organise, ce dimanche à 11 heures, une réunion d'explication.

Rs 10 000 pour Rs 2 milliards

Lorsque le député travailliste a voulu savoir, le 24 octobre, si Luxury Suites Ltd est apte à s'engager dans le projet envisagé, vu que selon le Registrar of Companies, cette compagnie n'a fait aucune transaction depuis sa création et qu'elle ne possède que Rs 10 000 comme actif, le ministre du Tourisme a répondu à côté, en disant ignorer de quel projet parlait Osman Mahomed. Pourtant, dans la liste déposée par lui-même, il est très clairement stipulé que Luxury Suites Ltd avait fait la demande du terrain pour le développement d'un «5-star luxury, sustainable and eco-friendly resort».

Selon le Registrar, l'activité déclarée de Luxury Suites Ltd, dont le seul actionnaire est NG Holdings Ltd et les directeurs Kiran Lata et Vinash Gopee, consiste en "Development of building projects for sale (Land Promoter and Property developer)". Pas dans le «resort», l'hôtellerie. Osman Mahomed s'interroge : «Comment les autorités ont-elles pu accorder un terrain pied dans l'eau valant plus de deux milliards de roupies à une entité qui n'a aucune expérience dans le domaine hôtelier, qui vient d'être fondée le 24 mai 2018 - alors que le ministre parle de demandes reçues depuis 2015 -, qui n'a pratiquement aucune activité financière et qui ne possède que Rs 10 000 ?» Tout en nous rappelant que le prix du bail s'élèverait, selon la State Land Act, à environ Rs 28 millions par an pour les 25 arpents que Luxury Suites Ltd aurait déjà obtenus.

Il existe une autre compagnie au Registrar du nom de Luxury Suites 1 Ltd, fondée le 22 août 2023, avec le même Vinash Gopee comme directeur et comme actionnaire Luxury Suites Ltd. Cette dernière est engagée dans des «Real estate activities (Estate Agency) on a fee or contract basis» et ne montre aucun compte ni aucun chiffre.

Quincaillerie, opticien, esthéticienne...

Mais c'est la liste des 22 prétendants pour ces terrains d'Ansela-Raie qui interpelle le plus. Contacté, l'un d'entre eux nous dit n'avoir jamais fait de demande pour ce terrain ; six compagnies ne figurent même pas sur le Registrar of Companies dont une qui nous informe qu'elle a abandonné cette démarche «depuis longtemps, avant le Covid» ; une autre a été mise en liquidation depuis 2020 ; un conseiller de village nous informe qu'il avait fait la demande depuis 2014 mais qui n'a pas abouti et qu'il avait même oublié ce terrain ; une entreprise, engagée dans les soins esthétiques, n'existe plus sur le registre des compagnies. Contactée, la responsable nous dit qu'elle avait déposé la demande il y a longtemps, demande qui avait été rejetée avant 2019 ; il y a deux demandes venant d'une même entreprise financière mais proposant deux projets différents. Un autre est opticien ; un autre est tour-opérateur; un demandeur est une quincaillerie mais le nom sous lequel il a fait la demande de terrain ne figure pas au Registrar of Companies; deux compagnies apparaissent bien au Registrar mais sans aucune transaction depuis leur fondation en 2020 et 2021 respectivement ; deux demandeurs nous ont raccroché au nez aussitôt que nous leur avons parlé du terrain d'Anse-la-Raie. Une entreprise avait bien fait une demande pour un terrain mais à Bel-Ombre il y a 7 ans, obtenu le certificat EIA et d'autres autorisations mais n'est pas allée de l'avant avec ce projet.

Seuls deux demandeurs auraient réussi à obtenir cette Letter of Reservation : Luxury Suites Ltd ainsi qu'une autre compagnie, cette dernière étant la seule entité d'ailleurs parmi ces 22 postulants qui s'y connaît en hôtellerie.