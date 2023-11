Sénégal: Gendarmerie - La hiérarchie salue « l'engagement et la motivation » de la nouvelle génération

Dakar — Le Haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général de corps d'Armée Moussa Fall, a magnifié, jeudi, « l'engagement et la motivation » dont fait preuve la nouvelle génération qui embrasse le métier des armes, traduisant, selon lui, « la fierté qu'éprouve la jeunesse envers la Nation et les forces de défenses et sécurité ».

« Notre ambition est de bâtir une Gendarmerie professionnelle et ancrée dans nos valeurs et au coeur des institutions de la République avec un personnel fier et motivé dont les capacités techniques opérationnelles et morales sont à la hauteur des défis qui les attendent », a-t-il-déclaré.

Le général de corps d'Armée, Moussa Fall, s'exprimait à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'état-major de la Gendarmerie nationale, en présence du président de la République Macky Sall et du ministre des Forces armées, Oumar Youm.

Il a salué « l'augmentation du budget accordé aux forces de défenses et de sécurité », se félicitant de la « »bonne compréhension » par les pouvoirs publics »des enjeux géopolitiques, au niveau sous régional et international ».

« En accordant une part importante aux dépenses militaires, vous nous avez engagé à consolider la défense du sanctuaire national, la sécurité de nos concitoyens ainsi que la continuité et la pérennité des institutions de la République », a-t-il-dit, en s'adressant au chef de l'Etat Macky Sall.

Le général Moussa Fall a aussi annoncé que la Gendarmerie nationale travaille sur des mécanismes devant lui permettre « une présence plus visible et permanente auprès des populations ».

Dans cette perspective, il a parlé de la création d'un escadron mobile, d'une brigade de recherche et d'un nombre variable de brigades de gendarmerie territoriale dans chaque département.