Congo-Kinshasa: Réformes, bilan et perspectives, Roger Kamba - 'Quand le Président Félix Tshisekedi est arrivé, il a trouvé un pays où la santé avait été abandonnée'

Docteur Roger Kamba, Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Assainissement, et Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement ont co-animé hier, jeudi 2 novembre 2023 en direct de la radiotélévision nationale, un briefing presse autour des réformes engagées dans le secteur de la santé en République Démocratique du Congo sous la houlette du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le bilan et perspectives d'avenir dans le secteur.

Le Docteur Roger Kamba a d'emblée fait état d'un tableau obscur dans le secteur de la santé en RDC avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, bien avant de présenter, ensuite, le bilan et les perspectives. «Quand le Président de la République est arrivé, il a trouvé un pays où la santé avait été abandonnée (...) on n'a jamais construit un hôpital public depuis l'indépendance. Nous avons trouvé un pays où, malheureusement, le niveau d'enseignement de la Santé le plus bas qu'on pouvait avoir depuis notre indépendance, nous avons trouvé un pays avec beaucoup d'épidémies et mal gérées. Donc, la gestion était complètement dans un désordre le plus total », a avancé le Ministre la Santé Publique.

De plus, selon le Ministre de la Santé, le taux de mortalité des enfants était très élevé en RDC avec malheureusement un faible taux de vaccination. « Nous avons trouvé un pays où, 60 à 80% des médicaments sont de mauvaise qualité, parce que nous avons un système d'achat de médicament centralisé que l'on a détruit », a-t-il ajouté.

Avancées et bilan

En termes de bilan, le Ministre a circonscrit les réalisations faites dans le secteur de la santé à savoir, des réalisations immatérielles et immatérielles. « Le Président a fait des réalisations en santé de manière immatérielle et de manière matérielle, c'est-à-dire, ce que vous ne palpez pas et ce que vous palpez. Mais, c'est des réalisations importantes.

En ce qui concerne les réalisations immatérielles, il a cité notamment, la victoire contre le virus Ebola, le Coronavirus dont la RD. Congo figure parmi les pays ayant enregistré moins de cas de décès. A y ajouter, la montée en puissance de la RDC en termes de nombre de vaccination d'enfants qui est passé 32% à 52%, et qui fait de la RDC le premier pays avec un nombre élevé d'enfants vaccinés. Pour lui, la RDC était le dernier pays en Afrique en termes de vaccination parce que le Gouvernement ne payait pas de vaccin. « Le Président de la République a ordonné que l'on rachète nos vaccins et que l'on vaccine nos enfants de la rougeole, de la poliomyélite. Et donc, nous augmentons de 20% le nombre de vaccination en une année »,

A l'instar du programme de santé universel mis en place dernièrement, lequel inclus la gratuité de la maternité, le ministre a joint le cas des personnels soignants parmi les réalisations immatérielles, avec un effort financier de taille occasionnant plus de 30 mille mécanisations depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. « On a trouvé beaucoup de médecins et infirmiers au chômage. Vous pouvez vérifier, entre le moment où le président de la République est arrivé et maintenant, nous avons mis plus de 35 mille personnes et 9800 médecins alignés », a indiqué Roger Kamba.

Réalisations immatérielles

Dans l'actif du bilan de Félix Tshisekedi dans le secteur de la santé, plusieurs édifices sanitaires ont poussé et d'autres rénové. « Maman Yemo à Kinshasa, hôpital Muya à Mbuji-Mayi, hôpital Sendwe à Lubumbashi, plus de 1000 centres de santé dont certains en pleine finition, construits bien équipés dans le cadre du programme de développement de 145 territoires, et tant d'autres.