Congo-Kinshasa: Ouverture de l'année académique 2023-2024, ESU - Université Loyola du Congo lance les préparatifs de son année jubilaire

L'Université Loyola du Congo (ULC) a organisé une double cérémonie, samedi 28 octobre dernier, dans l'amphithéâtre Saint Pierre Canisius. D'abord, l'ouverture de son année académique 2023-2024 et, ensuite, le lancement des préparatifs de l'année jubilaire de cette institution. Tout a commencé à 9h00 par une prière du père Modekembe. Puis, c'était le mot de circonstance du professeur Ferdinand Muhigirwa, le recteur de cette université. Ce dernier, a, avant toute chose, rappelé que l'année académique 2023-2024 est une année électorale pour exercer notre droit civique et aussi, a-t-il enchaîné, une année jubilaire pour l'ULC qui célèbre les soixante-dix ans d'existence de la faculté de philosophie St Pierre Canisius, 30 ans de la faculté des sciences d'agronomie et vétérinaire et 10 ans de la faculté des sciences de technologie.

Le secrétaire général académique est intervenu pour présenter le bilan de l'année 2022-2023. Il a commencé par donner quelques perspectives pour la nouvelle année avant de souhaiter aux étudiants et au corps professoral, une bonne année académique qui va les aider à construire davantage cet édifice qui est l'Université Loyola du Congo.

L'évêque du diocèse de Kisantu, Mgr Jean-Crispin Kimbeni Ki Kanda a lancé l'ouverture solennelle de l'année académique 2023-2024. Il s'en est suivie la leçon inaugurale du professeur Claude Lukombo sur le thème : «L'impact des déchets électriques, électroniques et informatiques sur l'agriculture et l'environnement».

Une messe à l'Esprit-Saint a été dite par Mgr Jean-Crispin Kimbeni Ki Kanda à la paroisse Sainte Marie de Kimwenza. L'évêque du diocèse de Kisantu a rappelé dans son homélie que le rôle de l'Université est de créer de hauts cadres et non pas de répétiteurs. Elle doit être un endroit où science et conscience se rencontrent, raison et foi s'embrassent, contemplation et action se marient, l'intelligence et l'appel de Dieu inspirent tout chercheur de la vérité.

Pour conclure, Mgr Jean-Crispin a invité les étudiants : à écouter avec profit et à respecter les professeurs, à développer la culture de l'excellence, à être reconnaissant de l'amour du Dieu créateur, cet amour qui pousse à être au service des autres.

La cérémonie s'est clôturée par l'inauguration de la nouvelle statuette de la Ste Vierge Marie pour la paroisse Ste Marie de Kimwenza par l'évêque du diocèse de Kisantu, Mgr Jean-Crispin Kimbeni ki kanda.