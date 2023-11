Congo-Kinshasa: Bodrick Bisene remet des matériels didactiques aux écoles de Masina et Kimbanseke

Après la distribution des matériels didactiques et fournitures scolaires dans les écoles de Maluku Plateau, voici Bodrick Bisene Bakindey à présent dans les écoles de Masina et Kimbanseke. Il y a de cela une semaine, ce notable de Maluku accompagné de son équipe, a remis différents matériels didactiques dans différentes écoles de Masina et Kimbanseke.

Président de l'ONG Ensemble pour l'Emergence et le Développement, Bodrick Bisene justifie la motivation qui conduit ses actions par le réel plaisir de voir les enfants de la Tshangu étudier dans de bonnes conditions, étant bonnement outillés des matériels didactiques qui répondent aux normes reconnues pas l'EPST.

«Le but que nous avons poursuivi, c'est de soutenir l'enseignement et montrer à nos enfants et petits que nous étions hier comme eux et aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes grâce à l'enseignement. Nous donnons plus de la valeur à l'éducation, raison pour laquelle nous avions voulu investir dans l'enseignement aussi pérenniser la vision concrète du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la gratuité de l'enseignement de base», a-t-il indiqué.

A l'en croire, il va étendre ses actions déjà dès vendredi prochain au-delà des actions relatives à l'éducation. Des dispositifs sont d'ores et déjà bien fignolés pour la mise en pratique du programme de la gratuité des soins médicaux, pris en charge sur fonds propres. A cet effet, une ronde est prévue avec compagnie de son équipe médicale dans différents villages et cités de Maluku Plateau, pour couvrir cette mesure salvatrice.

%

«Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois. D'ailleurs, le lundi dernier, nous étions à Maluku, ce vendredi à Masina et lundi à venir, nous sommes à Kimbanseke. Le vendredi prochain, nous rentrerons à Maluku au plateau dans les villages Menkao, Mboka Mpolo, Bita, Ndunu, kimpeti jusqu'à Mongata, le même vendredi, nous allons même amener notre équipe médicale pour consulter, examiner et traiter gratuitement la population de cette contrée qui traverse les moments les plus difficiles».

Il a, ensuite, circonscrit son message du jour : «Nous avions apporté un message de motivation aux élèves de bien étudier. L'homme, c'est les études. Qu'ils ne sèchent jamais les cours, même s'il pleut, s'ils ont faim, si on les chasse pour les frais scolaires etc., Qu'ils viennent à l'école car les matériels didactiques qu'on a amenés c'est bien pour eux, c'est pour qu'il n'y ait pas une différence entre ceux qui étudient à Gombe et ceux-là de Masina ; ils ont le même schéma mental, ceux qu'ils utilisent là-bas comme matériels, c'est aujourd'hui ici à Masina, à Tshangu. C'est la rentrée scolaire, ceux-là qui traînent encore à la maison, qu'ils partent à l'école », tel était son message à l'endroit des élèves et ceux censés aller à l'école.