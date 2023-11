Sénégal: Accès universel à l'électricité - Les études d'impact du PADAES Dakar inspectées

Le Comité régional de développement de Dakar a passé en revue les études d'impact environnemental et social du Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité au Sénégal (Padaes), ce mardi 31 octobre 2023, en présence de toutes les parties prenantes.

Le Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité au Sénégal (Padaes), en charge d'accroitre de façon intensive le taux d'accès à l'électricité dans les zones déjà couvertes par le réseau de distribution MT pour la région de Dakar a fait l'objet d'un atelier d'échanges avec toutes les parties prenantes. Réuni mardi dernier autour du Comité régional de développement (Crd) de Dakar, le Padaes va améliorer la qualité de service et prendre en charge l'extension et la densification du réseau dans les 85 localités réparties dans les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Keur Massar. Dans le cadre de la mise en oeuvre dudit projet, 200 ménages seront raccordés au réseau dont 40 000 ménages vulnérables qui bénéficieront de kits de raccordement gratuits ; 800 structures publiques dont 600 centres de santé et 200 écoles d'un service d'électricité nouveau ou amélioré et 200 bénéficiaires d'une assistance technique favorisant l'utilisation productive de l'électricité dont 50% de fem.

Pape Mademba Biteye, Directeur général de Senelec mettant en exergue l'ambition du président Macky Sall pour un accès universel à l'électricité à travers entre autres programmes : le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité au Sénégal (Padaes) ; le projet régional d'accès à l'électricité et de système de stockage de l'énergie par batterie de la Cedeao (Best) ; le projet d'appui au développement des énergies renouvelables (Paderau) ; le projet d'appui au secteur de l'électricité (Pase) ; le projet Weldy Lamot, dira que ce sont 4600 localités qui seront électrifiées à travers le Sénégal. A la Banque mondiale, il dira à la représentante que Senelec exprime toute sa reconnaissance à la Banque mondiale pour son soutien indéfectible à «Senelec dans l'amélioration des conditions d'une meilleure offre de service publique de l'électricité depuis plus d'une décennie». Il ajoutera : «Nous saluons les bons résultats du Pase et nous félicitons de l'avènement des projets Best et Padaes». Qui, à eux deux seulement, vont contribuer à l'électrification de plus de 2000 localités en zone périurbaine et en zone rurale à travers le Sénégal.

Quant au projet Best, le Dg de la Sénélec dira que celui-ci cible l'électrification de 1000 localités et a, pour objectif d'électrifier les communautés autour des postes source de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (Omvg), prioritairement dans la région de la Casamance. Le Padaes, quant à lui, va accroitre de façon intensive le taux d'accès à l'électricité dans les zones déjà couvertes par le réseau de distribution MT.

Assane Guèye, adjoint au gouverneur de Dakar a précisé que tous les chefs de services régionaux ont été conviés à cet atelier pour une présentation des projets Best et Padaes et ensemble trouver des solutions à toutes les entraves à la mise en oeuvre de ces projets dans la région de Dakar.