Cote d'Ivoire: Municipales, régionales et sénatoriales 2023 - 'Women Caucus For Lobbying' se réjouit de la forte participation des femmes

« 48 % de femmes inscrites sur les listes électorales, 33,68 % de candidatures féminines ont été enregistrées aux municipales, régionales et sénatoriales 2023. Women Caucus For Lobbying se félicite de ces résultats satisfaisants », a indiqué Dr Agnès Monnet, présidente de Women Caucus For Lobbying Côte d'Ivoire (Wcf-Ci), dans une déclaration dont Fratmat.info a reçue copie, le mardi 31 octobre 2023.

Dans la déclaration, le Wcf-Ci note avec satisfaction que 20 femmes (contre 16) ont été élues maires sur 192 communes, soit 10,41 % (en attendant la reprise des élections dans 9 communes) ; 2 femmes (contre 1) ont été élues présidentes de Conseil régional sur 31 régions, soit 06,25 % ; 10 femmes (contre 8) ont été élues et 14 (contre 11) ont été nommées, soit un total de 24 femmes sur 99 sénateurs (24,24 %). Et la cerise sur le gâteau, une femme a été élue à la tête du Sénat.

Par ailleurs, le Women Caucus For Lobbying Côte d'Ivoire a pu observer au moins une femme parmi les trois agents de la Cei dans 48 % des bureaux de vote.

« Trois agents de la Cei étaient des femmes dans 3 % des bureaux de vote, 25 % de bureaux de vote avaient pour président un agent féminin de la Cei et dans 41 % des bureaux de vote, les représentants des candidats étaient des femmes », explique-t-elle.

Pour Mme Monnet, tous ces chiffres montrent l'intérêt des femmes pour la chose politique et démontrent la confiance accrue des populations envers les femmes. C'est à juste titre que « le Women Caucus For Lobbying Côte d'Ivoire félicite toutes les élues, d'une part et encourage toutes les candidates à ces élections locales et sénatoriales ».

« Il appartient désormais aux partis politiques de faire confiance à leurs militantes en les désignant "têtes" de liste (seulement 10 % de "têtes" de liste féminine aux municipales et 5 % aux régionales). En outre, les décideurs politiques devront davantage faire confiance aux femmes en les nommant aux postes de prise de décisions », confie Dr Agnès Monnet.

La présidente dénonce toutefois le faible taux de femmes dans le gouvernement Beugré Mambé. « On observe la présence de seulement six (6) femmes sur 33 ministres, soit 18,18 % », souligne-t-elle.

Aussi exprime-t-elle sa reconnaissance à la Commission électorale indépendante (Cei) pour l'exigence et le respect effectif du quota des 30 % de femmes sur les listes électorales.