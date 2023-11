Cote d'Ivoire: Établissement pénitentiaire - Pourquoi la Maca a changé de nom

La Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca) a changé de dénomination. Elle est désormais baptisée Pôle pénitentiaire d'Abidjan (Ppa).

Ce changement de nom, selon les documents mis à notre disposition, vise à obtenir une gestion plus efficace des détenus, à renforcer la sécurité dans les prisons, mais aussi à donner à ce lieu carcéral un meilleur suivi et des conditions de détention en conformité avec les droits de l'homme.

Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel datant du 18 août dernier et portant création, organisation et fonctionnement du Pôle pénitentiaire d'Abidjan (Ppa), il est mentionné que ce lieu de détention est un service administratif qui regroupe cinq établissements pénitentiaires que sont « la Maison d'arrêt et de correction pour femmes et enfants mineurs d'Abidjan ; la Maison d'arrêt et de correction pour hommes d'Abidjan ; la Maison d'arrêt d'Abidjan ; la Maison de correction d'Abidjan ; la Maison pénale d'Abidjan ».

Toujours dans cet arrêté, il est spécifié que chaque établissement pénitentiaire fonctionne de façon autonome, s'agissant de la gestion administrative et sécuritaire des installations, ainsi que le périmètre territorial dudit établissement, sauf en ce qui concerne la gestion des espaces communs et des moyens généraux relevant du pôle pénitentiaire.

« Les espaces communs du Ppa sont constitués de l'ensemble des parties communes de l'ex-Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan utilisées aussi bien par les détenus, les personnels pénitentiaires des établissements situés à l'intérieur du pôle, ainsi que par les personnes extérieures », précise l'article 6 de cette décision exécutoire.

Une source proche de la direction de l'administration pénitentiaire confie que les régisseurs de ces différents établissements pénitentiaires sont déjà connus et prêteront serment certainement le vendredi 3 novembre 2023.

De façon plus détaillée, il est spécifié que la Maison d'arrêt est créée sur le site du bâtiment A de l'ex-Maca. En ce qui concerne la Maison pénale d'Abidjan, elle est créée sur le site du bâtiment C et accueille, en régime fermé, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans pour les faits qualifiés crimes ou des faits qualifiés délits.

Quant à la Maison de correction d'Abidjan, créée aussi sur le site du bâtiment B de l'ex-Maca, accueille, en régime fermé, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans pour des faits qualifiés délits. La Maison d'arrêt et de correction pour hommes est créée sur le site du bâtiment des assimilés. Les prévenus et les condamnés sont écroués en ce lieu.

Parlant de la Maison d'arrêt et de correction pour femmes et mineurs, celle-ci, est créée sur le site de la Maison d'arrêt et de correction pour femmes et enfants du centre d'observation pour mineurs. Elle accueille à la fois les femmes et les mineurs prévenus.