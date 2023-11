Burkina Faso: Green Super Rice - Une variété de riz aux grandes qualités

La fondation Bill and Melinda Gates n'est pas seulement investie dans le domaine de la recherche médicale. Elle s'implique dans une diversité de domaines dont l'innovation agricole. En marge de la 20e édition du Grand challenges annual meeting, qui s'est tenu du 9 au 11 octobre 2023 à Dakar, nous avons pu toucher du doigt le projet qui a donné naissance à une nouvelle variété de riz, le Green Super Rice (GSR).

Le riz est l'aliment de base pour des millions de personnes à travers le monde, notamment en Afrique. Le Sénégal qui accueille le grand challenges annual meeting est d'ailleurs réputé pour son Tchep, son plat national fait à base de riz. Le constat cependant est que la majorité des pays africains importent en le riz consommé localement, notamment de Chine. L'Empire du milieu justement a, ces dernières années, investi dans la recherche afin d'améliorer les semences et la production de riz. Fort de l'expérience chinoise, la Fondation Bill and Melinda Gates a établi des partenariats avec l'Académie chinoise des sciences agricoles (CAAS) afin d'explorer les moyens de partager l'expertise significative de la Chine dans ce domaine. Ce partenariat a abouti en 2008 au financement par le gouvernement chinois et la Fondation du projet "Breeding Green Super Rice for Resource-Scarce Regions in Africa and Asia", qui a été mis en oeuvre en Afrique grâce au partenariat entre la CAAS, les centres du CGIAR Africa Rice et l'IRRI, et les systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) des pays membres du projet.

Le Green Super Rice (GSR) qui en est le produit est une nouvelle catégorie de variétés de riz. Tout en produisant un rendement et une qualité élevés, ces variétés présentent également des caractéristiques telles que la résistance à diverses maladies et insectes, l'absorption et l'utilisation efficaces des engrais, l'économie d'eau, la résistance à la sécheresse et d'autres caractéristiques respectueuses de l'environnement. La culture et la promotion de GSR permettront d'atteindre les objectifs de réduction de l'utilisation des pesticides, de minimisation de l'application d'engrais chimiques, de conservation de l'eau et de production d'un riz de haute qualité et à haut rendement.

On estime que 1,6 million d'agriculteurs dans 18 pays et régions d'Asie et d'Afrique ont bénéficié du projet grâce à une augmentation de leurs revenus. Les avantages socio-économiques générés par les pratiques de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité sont estimés, par ailleurs, à plus de 1,4 milliard USD.

De fait, plusieurs variétés de GSR ont été préconisées au Mali, au Sénégal, au Niger, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda pendant et après le projet.

Parmi elles, la variété 08 FAN10, expérimentée au Sénégal, a été enregistrée sous le nom ISRIZ-12 par l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA).

Le directeur de l'ISRA/CRA Saint-Louis, le Dr Omar Ndaw Faye ne tarit pas d'éloges sur les qualités de cette variété. Elle a notamment l'avantage de pouvoir être cultivée dans des environnements très variés. Il se réjoui que cette variété ait été vite adoptée par les Sénégalais. Selon le Dr Omar Ndaw Faye, avant son expérimentation et sa mise sur le marché des tests ont été effectués pour être sûr que ce riz va répondre aux besoins des consommateurs. Et les résultats ont été concluants: ISRIZ-12 se cuisine plus facilement avec moins d'eau et moins d'huile et est apprécié pour son goût, a -t-il indiqué. Reste maintenant, à satisfaire la forte demande et conquérir d'autres marchés hors du Sénégal.