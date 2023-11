Congo-Kinshasa: Jean - Luc Mélenchon à l'Université de Kinshasa

(Par Jean-Marie Mutamba Makombo, Professeur Emérite/Université de Kinshasa)

Le lundi 30 octobre dans l'après-midi, en l'absence du maître de céans, et en son nom, le Recteur Jean-Marie Kayembe Ntumba en mission, Jean-Luc Mélenchon a été introduit devant la communauté universitaire dans la salle Monekosso par deux membres du Comité de Gestion, le Secrétaire Général Académique, le professeur Eustache Banza Nsomwe-a-Nfunkwa, et le Secrétaire Général Administratif, le professeur Bruno Lapika Dimomfu. Au programme, l'hôte de l'Université de Kinshasa devait présenter dans une salle comble le contenu de son dernier livre.

Les civilités ont commencé par l'hymne national suivi de l'hymne de l'Unikin. La modération était assurée par l'Assistant principal du Recteur. Le professeur Jean-Paul Mbuya Mafwala Kutumisa a présenté brièvement l'orateur du jour. Homme politique français né en 1951, ancien journaliste, créateur du journal « A gauche », Jean-Luc Mélenchon a exercé les fonctions de conseiller municipal, conseiller général, sénateur, ministre à l'enseignement professionnel (2000). Il a été député européen en 2009, et candidat aux élections présidentielles à trois reprises, en 2012, 2017, et 2022. Il a créé l'Institut de la Boétie, et lancé le Mouvement de la France Insoumise. Il est auteur de 23 livres.

%

« Pourquoi est-il venu en République Démocratique du Congo, et pas au Mali ni en Guinée ? » lui a demandé à brûle-pourpoint un étudiant. Pour deux raisons essentiellement. Tout d'abord, il voulait présenter son livre auprès de la jeunesse intellectuelle dans une université des pays francophones. Or, il se fait que la R.D.C. est le premier pays francophone par le nombre (110 millions d'habitants). Deuzio, en tant que militant politique, il a voulu donner un coup de main à la fraternité congolaise pour briser l'omerta, le silence pesant qui couvre la guerre dans l'Est de la R.D.C. Son mouvement se prépare à demander des sanctions contre le Rwanda au parlement européen. Par ailleurs, trois membres de sa délégation sont des députés français d'origine congolaise.

« Pourquoi ce titre à son livre ? ' Faites mieux ! Vers la Révolution citoyenne' ». Ce livre est une invite à l'action, à une mobilisation constante, à l'insoumission permanente contre un ordre du monde injuste et destructeur. Jean-Luc Mélenchon a fait une enquête dans vingt pays. Il propose une théorie politique, car dit-il, « sans la théorie, l'action est aveugle. Et sans l'action, la théorie est vaine ». La méthode du matérialisme historique montre que « nous sommes entrés dans l'ère du peuple et de sa révolution citoyenne ». « La théorie part des bases matérielles nouvelles de la civilisation humaine », civilisation « marquée par deux doublements de la population mondiale en un siècle, son urbanisme généralisé et une mutation du mode de production capitaliste ». La crise écologique et le changement climatique sont des accélérateurs de l'histoire. Le mode de production capitaliste et tous les projets productivistes d'une croissance sans fin sont acculés à la faillite. La civilisation humaine actuelle est dans l'impasse.

Nous avons besoin d'un fil d'Ariane pour suivre le cheminement de la pensée dense de l'auteur.

Jean-Luc Mélenchon part du nombre des êtres humains. En 70 ans, l'humanité a doublé deux fois en nombre. Tous les douze ans environ, il y a un milliard d'individus supplémentaires. Nous sommes 8 milliards de personnes. A la fin du siècle, il y aura 10 milliards. Et le nombre des humains modifie l'écosystème par l'exploitation de ses ressources, et transforme la société humaine. J.L. Mélenchon parle par aphorismes : « Chaque génération est un peuple nouveau. Chaque grande évolution du peuplement est une humanité nouvelle ».

La conséquence est l'urbanisation, la concentration des populations dans les villes, ce qui modifie la condition humaine. En 1950, seulement 20 % de la population mondiale vivait en ville. Dès l'an 2000, la proportion s'est inversée en Europe et aux Amériques. La population de Kinshasa double tous les 5 ans.

La ville produit de multiples réseaux : réseau électrique, réseau des eaux, des eaux usées, des rues, etc. Sans les réseaux, on ne peut pas vivre. Les réseaux sont devenus des organes-clé de la réalité de notre époque. Les individus sont connectés avec l'internet, le Smartphone, les réseaux sociaux.

Le rôle de l'Afrique

La civilisation humaine actuelle est dans l'impasse avec les différentes perturbations, disions-nous. C'était une idée grotesque que de dire que « l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire » puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité et de la civilisation. L'Afrique représente aujourd'hui 20 % de l'humanité. Dans les années à venir, ce pourcentage ira en croissant vers 40 %. Mélenchon conclut : « Le monde dépendra de ce que vous ferez. Le futur est africain. Si l'Afrique reproduit les erreurs de l'Occident, il n'y aura plus d'humanité. Vous êtes obligés de régler les réseaux avec un regard neuf. »

La créolisation

A la suite d'Edouard Glissant, Jean-Luc Mélenchon estime que l'avenir est à la créolisation du monde. C'est « le plus grand bienfait de ce qui peut arriver aux hommes », car elle crée un espace de vie commune. Le français est une langue commune qui va s'enrichir de l'apport des Congolais et d'autres Africains. Les locuteurs du français seront les plus nombreux à l'extérieur de la France. Ils auront à porter la dynamique du peuple de France. Et si jamais l'Afrique se décidait à adopter une autre langue comme le swahili ? Le philosophe et le littéraire qu'il est regrettera que nous n'ayons plus cette langue commune qui nous rapproche.

L'Ordre du Monde

Depuis 1990, il n'y a plus qu'un seul mode de production. L'Ordre de la Force s'est substitué à l'Ordre de la Loi (S.D.N., O.N.U.). Jean-Luc Mélenchon se démarque des blocs comme l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Il plaide pour sa patrie, pour le Non Alignement qui, seul, permet l'indépendance. Mais, cela ne veut pas dire neutralité ou équidistance.

Quant à ceux qui parlent de dérèglement démographique, « il faut évidemment doter les gens des moyens de maîtriser leur reproduction. Mais ce ne pourra pas être pour imposer sa limitation ». Car la situation démographique est en transition.

La Fraternité congolaise

Au début de sa communication, le leader de la France Insoumise a demandé une minute de silence pour les 7 millions de Congolais attaqués et déplacés par le Rwanda et ses supplétifs, et qui errent dans l'Est de la R.D.C. Jean-Luc Mélenchon a rappelé le souvenir de Patrice Lumumba assassiné et dépecé parce qu'il avait eu le cran de nommer les choses en termes crus. Soixante ans après, la RDC est l'objet d'une agression que condamne le droit international. Les frontières sont intangibles. Entre l'agresseur et l'agressé, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'équidistance. Le leader de la France Insoumise a opté et se range résolument du côté de la R.D.C.

Jean-Luc Mélenchon a terminé sa communication en souhaitant qu'il ne soit pas une voix qui crie dans le désert. Il demande que les Congolais relayent cette politique des causes communes, celles de l'esprit en conjuguant leurs savoir-faire pour établir une université commune, une université internationale de la forêt, et une université de la mer. Et qu'enfin, l'Europe ne reste plus muette ou bègue, et qu'elle dise ce qu'elle va faire pour mettre fin à ces atrocités qui tuent un pays ami, la R.D.C.