Cote d'Ivoire: Eau et assainissement - Les Ministres africains de l'eau partagent leurs expériences avec leurs collègues des finances

Une rencontre de haut niveau a réuni des ministres en charge des charges des eaux et leurs collègues des finances. Il s'est agi pour les premiers cités de partager leurs expériences avec les second pour stimuler l'investissement et maximiser les avantages économiques.

40 Ministres Africains étaient pour ce faire ligne au cours de cette réunion le 31 octobre 2023 pour prendre part à cette réunion virtuelle organiser par le Conseil des ministres africains de l'eâu (Amcow), l'Unicef et Sanitation and water for All ( Swa). Au nom de la Côte d'Ivoire, c'est le Ministre Laurent Tchagba qui a pris part à cette rencontre.

"L'objectif de cette séance de travail virtuelle était d'une part de partager les expériences, en vue d'informer et d'inspirer les ministres des finances et leurs homologues à concevoir des solutions et des stratégies de financement pour garantir un meilleur accès, stimuler l'investissement et maximiser les avantages économiques, sociaux. Et d'autre part de se concentrer sur la manière dont les ministres des finances en collaboration avec d'autres ministères et partenaires peuvent améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement dans leur pays", rapporte le Ministère ivoirien des Eaux et Forêts sur sa page officielle Facebook.

Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, c'est le Ministère des Eaux et Forêts qui a la responsabilité d'assurer la disponibilité des ressources en eau pour tous les usages, à savoir, eau potable, assainissement, électricité, agriculture, pisciculture, hydroelecticité...

Il faut signaler que cette réunion s'inscrit dans la continuité des efforts internationaux récents visant à la priorité et le financement de l'eau et de l'assainissement.