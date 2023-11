Congo-Kinshasa: Le Gouvernement de la République de Corée soutient le Projet de Prévention du Retard de Croissance dans la Province du Kasaï Central

*Le Gouvernement de la République de Corée, à travers son agence de coopération internationale (KOICA) soutient un projet sur des solutions durables pour réduire le retard de croissance dans la Kasaï Central.

La cérémonie officielle de lancement du Projet « Prévention du retard de croissance dans la province centrale du Kasaï de la République démocratique du Congo » financé par Le Gouvernement de la République de Corée à travers la KOICA s'est tenue ce mardi 31 octobre 2023 au bureau du PAM à Kinshasa.

Le projet est financé par le Gouvernement de la République de Corée, à travers l'Agence Coréenne de Coopération Internationale, KOICA en sigle, à hauteur de 8 millions de dollars américains et est exécuté par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) ainsi que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) avec la participation du PRONANUT, Programme Nationale de Nutrition du Ministère de la Santé.

Avec ce fonds, le Projet vise à contribuer à la réduction du retard de croissance des enfants et à la promotion de la croissance et du développement au cours des 1 000 premiers jours de leur cycle de vie grâce à la fourniture d'un ensemble intégré d'interventions nutritionnelles et WASH à fort impact.

Avec plus de 100.000 bénéficiaires dans les zones de Santé de Luiza et Luambo, Territoire de Luiza, dans la Province du Kasaï Central, les différentes activités comprennent la distribution des aliments nutritifs spécialisés (SNF), utilisation du système scope, l'éducation et la formation sur les pratiques agricoles, l'information nutritionnelle, l'utilisation des aliments, la distribution de kits de semences, de matériel agricole et de petit bétail (lapin ou cobaye), la réalisation d'enquêtes sur la nutrition et WASH, le développement d'une stratégie de CCSC comprenant des messages sur la santé maternelle et infantile axés sur la nutrition et WASH, la formation et sensibilisation sur les pratiques MIYCN, l'utilisation de la nourriture, et les informations sur la nutrition et WASH, la formation en renforcement des capacités du personnel de santé et des agents de santé communautaires (RECO) et la fourniture d'équipements aux centres de santé.

Lors de cette cérémonie, les intervenants ont souligné des points particuliers. Madame Natasha Nadazdin, représentante résidente adjointe du PAM, s'est attardée plus sur les chiffres importants des enfants souffrant de la malnutrition en RDC en général, et au Kasaï Central en particulier. Monsieur Grant Leaity, représentant de l'UNICEF, a souligné que le retard de croissance n'est pas seulement dû au manque de nutrition mais aussi au manque d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène.

Son excellence CHO Jaichel, Ambassadeur de la République de Corée, a mis en évidence les différents efforts menés par son gouvernement pour soutenir le développement de la RDC. La Corée et la RDC ont célébré cette année le soixantième anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, a-t-il déclaré. Il espère également que ces relations vont se renforcer davantage. Il a encore ajouté que le gouvernement coréen a décidé d'accroitre son volume d'aide au développement de 40%.

Enfin, le Docteur Bruno Bindamba, Directeur général du PRONANUT et représentant du Ministre de la Santé, a clôturé la série en exprimant la gratitude du gouvernement congolais envers tous les différents partenaires pour leur engagement à la lutte contre ce fléau qui est la malnutrition et le retard de croissance en République démocratique du Congo.

La KOICA, Agence coréenne de coopération internationale, est une agence gouvernementale dédiée aux programmes d'aide publique au développement créée en avril 1991. Pour atteindre l'Agenda 2030 des Objectifs de développement durable (ODD), la KOICA a défini les 5P - Personnes, Prospérité, Paix, Partenariat et Planète -

Le bureau KOICA RDC, quant à lui, a ouvert ses portes à Kinshasa en 2009 et intervient dans des secteurs prioritaires comme la gouvernance et consolidation de la paix, l'agriculture, la santé, l'environnement, ainsi que la culture. Parlant de ce dernier secteur, le Musée National de la RDC, sur le boulevard triomphal, reste l'un des plus grands projets réalisés en Afrique central.

Il y a lieu de noter qu'à part tous ces projets, le gouvernement coréen intervient aussi dans les urgences humanitaires et qu'au mois de juin 2023, il avait apporté un soutien d'un montant de 500.000$ aux victimes de l'inondation de KAHELE à l'Est de la RDC, à travers le PAM et l'UNICEF.