Algérie: Bouchenak Khelladi appelle depuis Moscow à réfléchir au développement de l'action de l'AICESIS

ALGER — Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi a appelé, lors de sa participation aux travaux de l'Assemblée générale (AG) de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), tenue mercredi à Moscow (Russie), à engager une réflexion sur le développement et la modernisation de l'action de l'association, qui soit à la hauteur de son volume et des évolutions en cours, a indiqué jeudi un communiqué du Conseil.

M. Bouchenak Khelladi a salué le travail accompli au cours du mandat écoulé et le grand rôle de la présidente de l'Association, malgré les circonstances et les difficultés rencontrées à ce stade, et a appelé à cette occasion à engager une réflexion sur le développement et la modernisation du travail de l'association, qui soit à la hauteur de son volume et des évolutions en cours, soulignant la disponibilité du Conseil algérien à y contribuer, notamment à la lumière de la dynamique que connaît l'Algérie dans tous les domaines.

Il s'est également entretenu avec la présidente de la Chambre civique de la Fédération de Russie, avant la signature d'un mémorandum d'entente.

Il a, par la suite, assisté en tant qu'invité d'honneur aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre civique de Russie, avec les membres participant à l'AICESIS, selon le communiqué.

Le Conseil économique et social de Curaçao a également été plébiscité pour un nouveaux mandat et l'adhésion du Brésil et du Pérou en tant que nouveaux membres de l'AICESIS a été approuvée.

Les participants ont salué la proposition du Conseil de la République populaire de Chine d'accueillir la prochaine assemblée générale à Shanghai.

L'AICESIS, fondée en juillet 1999, regroupe aujourd'hui plus de 70 Etats membres issus de quatre continents (Afrique, Amérique latine, Asie et Europe).

Elle vise à promouvoir le dialogue et les échanges d'expérience et de bonnes pratiques entre ses membres et à encourager le dialogue entre partenaires économiques et sociaux dans le monde.