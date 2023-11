Algérie: Foot/infrastructures - Le stade de Douera baptisé du nom du Chahid Ali Ammar dit Ali la Pointe

ALGER — Le nouveau stade de Douera (Ouest d'Alger) d'une capacité de 40.000 places, est baptisé du nom du "Chahid Ali Ammar dit Ali la Pointe", et son exploitation est attribuée au Mouloudia club d'Alger (MCA), selon le décret présidentiel n 23-385 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023, paru au Journal officiel N.69.

"Considérant le militantisme historique du Mouloudia club d'Alger, notamment à travers sa participation efficace à la glorieuse guerre de libération nationale, et sa contribution au développement et au rayonnement du sport national et à la formation des jeunes talents sportifs et des athlètes d'élite, durant plus d'un siècle, et compte tenu de son parcours

sportif jalonné de succès et de titres ayant hissé très haut l'emblème national lors des manifestations sportives continentales, décrète l'exploitation du stade de Douera +le Chahid Ali Ammar dit Ali la pointe+, ainsi que les espaces, structures, unités, équipements et dépendances qui le composent, est attribuée au Mouloudia club d'Alger (MCA)", souligne le même texte.

En vertu dudit décret, le MC Alger "doit assurer la bonne gestion de l'infrastructure sportive, et de veiller à son entretien et à sa maintenance. Il est, également, tenu au respect des normes techniques et de sécurité y afférentes, conformément aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur".

"Dans le cadre de l'organisation des compétitions sportives nationales, continentales et internationales, le MCA peut mettre avec contrepartie les installations de l'infrastructure sportive, à la disposition de la fédération algérienne de football et des autres organisations sportives, suivant des règles fixées par la convention d'exploitation", ajoute le texte.