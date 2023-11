Congo-Kinshasa: Guy Loando Mboyo encourage la jeunesse congolaise à s'engager pour des élections responsables

Le Ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a récemment pris part au premier conclave national des jeunes au Congo, qui avait pour thème « Élections et Jeunes ». Cette initiative, réalisée en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et de la Cohésion Nationale, ainsi que le Conseil National de la Jeunesse, a offert une tribune privilégiée à Monsieur le Ministre pour transmettre un message clair et essentiel à la jeunesse congolaise.

Lors de son intervention, Me Guy Loando Mboyo a souligné l'importance cruciale des élections pour le développement du pays. Il a formulé des recommandations concrètes et significatives à l'adresse des jeunes du Congo, les invitant à s'engager pleinement dans le processus électoral.

Le Ministre a vigoureusement incité les jeunes à éviter la manipulation politicienne qui pourrait les distraire et les conduire à faire de mauvais choix lors des élections, lesquels pourraient avoir des conséquences regrettables pendant cinq ans pour la démocratie congolaise naissante. Il les a également mis en garde contre les discours démagogiques dénués d'idéologies fondamentales, qui peuvent favoriser l'émergence d'une culture non éthique.

Dans son discours, Me Guy Loando Mboyo a exhorté les jeunes à ne pas succomber à la facilité, à l'alcoolisme, à la corruption, à l'oisiveté et au banditisme urbain, car ces comportements vont à l'encontre des valeurs du pays. Il a, également, rappelé l'importance du sport en soulignant les réalisations notables du Congo dans ce domaine, notamment grâce aux IXèmes Jeux de la Francophonie.

%

Par ailleurs, le Ministre a mis en avant des réussites tangibles, telles que le programme TransAcadémia et les succès de jeunes entrepreneurs qui sont devenus des chefs d'entreprises prospères. Il a appelé à la vigilance face aux pressions étrangères et a souligné l'urgence de soutenir la vision présidentielle de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Le Ministre a particulièrement salué le leadership de Monsieur le Président de la République et ses réalisations concrètes pour le développement du pays notamment, le Projet de Développement Local de 145 Territoires.

Le conclave national des jeunes, sous la houlette du Ministre Guy Loando Mboyo, a été l'occasion de sensibiliser la jeunesse congolaise à l'importance de son rôle dans le processus électoral à venir. Il a incité les jeunes à être des citoyens responsables, engagés et porteurs d'une vision pour l'avenir de la République démocratique du Congo.

Le message transmis par Me Guy Loando Mboyo lors du conclave national des jeunes est clair : la jeunesse congolaise a un rôle crucial à jouer pour des élections responsables et pour le développement du pays. Les recommandations formulées par le Ministre invitent les jeunes à être vigilants, à ne pas se laisser influencer par des discours démagogiques et à oeuvrer pour un Congo démocratique, éthique et prospère. Leur engagement et leur responsabilité sont essentiels pour l'avenir de la nation.