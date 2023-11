Maroc: La contractualisation entre l'État et les régions est un mécanisme efficient pour la réalisation des principes de bonne gouvernance (M. Laftit)

Rabat — La contractualisation entre l'État et les régions constitue un mécanisme efficient pour la réalisation des principes de gestion et de bonne gouvernance à travers l'élaboration de programmes et de projets intégrés, qui reposent sur la convergence, l'harmonie et l'intégration entre la vision de développement des régions et les stratégies nationales, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

M.Laftit, qui présentait le budget sectoriel du ministère de l'Intérieur au titre de l'exercice 2024 devant la Commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, a indiqué que la construction de l'édifice de la régionalisation avancée connait un dynamisme croissant, basé sur des approches efficaces et intégrées, issues des spécificités et de la réalité de l'expérience marocaine en matière de décentralisation et de régionalisation depuis plusieurs décennies.

Il a noté que le ministère, dans le cadre de son accompagnement des collectivités territoriales, continue d'apporter un soutien financier et technique aux conseils territoriaux, notamment en matière de planification et d'aménagement du territoire, d'élaboration de programmes de développement, de gestion des réseaux publics de services, outre le développement des compétences, la formation et la transformation numérique et ce, dans le but d'améliorer et d'optimiser les structures de proximité.

%

S'agissant de l'élaboration des programmes de développement régional, le ministre a relevé que cinq projets de développement régionaux sur douze ont été approuvés, tandis que cinq projets sont en cours d'approbation, et deux sont en cours d'élaboration.

Au sujet des contrats-programmes de développement intégré des trois provinces du Sud, M.Laftit a assuré que le ministère a procédé, dans le cadre du respect de ses engagements contractuelles au titre de 2023, au transfert des contributions financières prévues en vertu de contrats de partenariats spécifiques à ces régions, rappelant que le coût total des projets sujets du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud a atteint 78,4 MMDH alloués pour la réalisation de 654 projets, dont la construction de l'autoroute reliant Tiznit à Dakhla, dont le coût total a atteint 8,8 MMDH, ce qui renforce l'élan de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que l'enveloppe budgétaire sectorielle du ministère de l'Intérieur au titre de 2024 est de 43,96 MMDH, dont 35,78 MMDH pour la gestion et 8,18 MMDH réservés à l'investissement.