Maroc: Remise de Wissams Royaux à des cadres de l'IRCAM

Rabat — Une cérémonie de remise de Wissams Royaux accordés à trois cadres de l'Institut Royal de la Culture amazighe (IRCAM) a été organisée, jeudi à Rabat.

Les bénéficiaires de cette décoration Royale sont le recteur de l'IRCAM, Ahmed Boukous, et les cadres Mohamed Mokhlis et Hammou Ahizoune.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Boukous a indiqué que ce Wissam Royal de Mérite que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu attribuer à trois cadres de l'IRCAM constitue une reconnaissance des services qu'ils ont rendus à la culture marocaine en général, et amazighe en particulier.

Cette distinction Royale est une source de fierté pour l'IRCAM et ses cadres qui sont pleinement engagés dans un chantier Royal, collectif et national qui consiste à promouvoir la langue et la culture amazighes tel que stipulé dans la Constitution du Royaume, a-t-il dit.

Pour sa part, M. Mokhlis a affirmé que ce geste Royal est une reconnaissance des efforts déployés par l'IRCAM, rappelant les initiatives menées par Sa Majesté le Roi en faveur de la promotion de la langue et de la culture amazighes, en particulier la création de l'IRCAM, l'intégration de la langue amazighe dans l'enseignement et l'administration, ainsi que la décision d'instituer le nouvel an amazigh comme jour férié officiel.

Il a, en outre, souligné que la Haute sollicitude Royale constante a donné une forte impulsion au processus de promotion de la langue et de la culture amazighes au Royaume.

De son côté, M. Ahizoune a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi pour cette distinction, se disant fier de recevoir ce Wissam Royal.