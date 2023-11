Algérie: Journée d'information sur le combat de la femme palestinienne - La position indéfectible de l'Algérie en soutien à la cause palestinienne réaffirmée

ALGER — Les participants à la Journée d'information et de solidarité avec le combat de la femme palestinienne ont réaffirmé la position de soutien "indéfectible" de l'Algérie à la cause palestinienne sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, condamnant l'agression sioniste à Ghaza en violation des chartes internationales des droits humains, de la femme et de l'enfant.

Les participants à cette rencontre ont affirmé que les peuples algérien et palestinien partagent le même combat contre l'occupation, mettant en avant la position indéfectible de l'Algérie fondée sur la Déclaration du Premier Novembre et, partant, de la conviction du peuple algérien en les causes justes et le droit des peuples à l'autodétermination.

La ministre a indiqué que cette rencontre de solidarité organisée en parallèle avec le 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale vise à "apporter notre solidarité avec nos frères et soeurs en Palestine partant notre conviction que leur combat aboutira à l'indépendance".

Saluant le combat de la femme algérienne durant la guerre de libération et ses grands sacrifices pour la libération du pays, Mme Krikou a évoqué "les mécanismes mis en place pour protéger la femme à la faveur des acquis constitutionnels dans les domaines politique, social et économique, notamment la Constitution de novembre 2020 qui a consacré la parité homme-femme en matière d'accès aux postes de responsabilité".

Selon la ministre, la femme algérienne et la femme palestinienne ont mené le même combat pour libérer le pays et garantir l'avenir des prochaines générations. La femme palestinienne demeure une résistante face aux violations des droits humains et aux massacres sionistes à Ghaza contre les innocents sans défense.

De son côté, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé que l'Algérie "ne changera pas ses positions fondées sur le principe du droit légitime à l'autodétermination, à l'établissement d'un Etat palestinien souverain avec El-Qods pour capitale", rappelant qu'elle n'a manqué aucune occasion dans les fora internationaux pour appeler à mettre fin à l'oppression exercée sur le peuple palestinien.

M. Rebiga a, en outre, indiqué que le peuple algérien vit de tout son coeur "les évènements de la Palestine, notamment les crimes sionistes barbares contre l'humanité et l'expulsion des Palestiniens, en particulier dans la bande de Ghaza", rappelant que "l'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien, tant en paroles qu'en actes, comme l'a affirmé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans un message adressé à l'occasion du 69e anniversaire de la Glorieuse Révolution de libération".

Le ministre a souligné que le mois de novembre revient "pour envoyer un message d'espoir et de conscience à tous les hommes libres du monde, épris des valeurs de la liberté qui est acquise par le sang et les sacrifices, et que la voie de la libération peut être difficile, et les Algériens sont le peuple le plus conscient de la signification du colonialisme", saluant à ce propos la résistance, la patience et les sacrifices du peuple palestinien jusqu'au recouvrement de l'indépendance.

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Fayez Abu Aita s'est félicité de la constance historique de la position algérienne officielle en faveur de la cause palestinienne à tous les niveaux, et la position populaire solidaire avec le peuple palestinien, adressant à ce titre ses remerciements au président de la République "qui prouve à chaque fois qu'il place la question palestinienne au centre de ses préoccupations".

M. Abu Aita a également précisé que "les paroles de M. Tebboune depuis Djelfa doivent être immortalisées par l'histoire du peuple palestinien", fustigeant l'entetement de certains pays à qualifier la résistance du peuple palestinien de "terrorisme".

Il a indiqué que "le peuple palestinien défend une cause juste, la plus juste au monde, car elle est celle de la nation arabo-musulmane, et que depuis 75 ans il se sacrifié pour Al Qods et la mosquée d'Al Aqsa".

Le peuple palestinien poursuivra sa lutte et sa résistance contre l'ennemie sioniste "qui sévit avec la complaisance de pays occidentaux dans une alliance génocidaire répugnante contre des femmes et des enfants palestiniens", a-t-il ajouté précisant que "malgré toutes les douleurs, notre volonté ne s'affaiblira pas (...) et toutes les factions palestiniennes sont unies contre l'occupant sioniste".

Il a, également, félicité le peuple algérien à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, qui fut une source d'inspiration pour le peuple palestinien dans sa révolution et sa lutte face à l'occupation sioniste inique".

Un film documentaire a, également, été projeté retraçant la lutte de la femme algérienne aux côtés de sa soeur palestinienne, et les points communs marquant leur lutte contre l'oppression.