Maroc: Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire - Focus sur les mécanismes de lutte

La lutte contre la violence en milieu scolaire a été la thématique d'une conférence scientifique, organisée mercredi au Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation à Rabat, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire.

Organisée par le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, en partenariat avec le Centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires (ReSIS) et la société "Orange", cette conférence a été l'occasion pour le directeur du ReSIS, Jean-Pierre Bellon, de présenter la méthode de la "préoccupation partagée" visant à contribuer à la lutte contre le cyberharcèlement et l'intimidation en milieu scolaire.

M. Bellon a expliqué, à cette occasion, qu'il s'agit d'un dispositif qui entend créer des équipes au sein des établissements d'enseignement pour lutter de manière concrète contre la violence en milieu scolaire, et accompagner ses victimes et leurs familles pour composer avec la souffrance qui en résulte, notamment l'isolement et la négligence.

Il a, dans ce contexte, souligné que l'objectif est de surmonter les petits détails qui passent souvent inaperçus auprès du personnel de l'école, comme les sarcasmes, les injures et l'isolement de certains élèves, et qui rendent difficile la vie des élèves qui y sont exposés.

M. Bello a également mis en exergue l'importance d'accorder une priorité à la création d'une équipe chargée de mettre un terme à cette influence collective négative, et de s'activer à assurer un climat de sécurité au sein des écoles.

De son côté, la directrice du programme de Généralisation des Technologies d'Information et de Communication dans l'Enseignement au Maroc (GENIE), Ilham Laaziz, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que cette conférence s'inscrit dans le cadre de la feuille de route 2022-2026 élaborée par le ministère, notamment dans les engagements 6 et 11 liés à la nécessité d'instaurer un climat de confiance et de sécurité au sein des établissements.

Mme Laaziz a, en ce sens, affirmé que le ministère oeuvre avec plusieurs partenaires pour former les professeurs, les cadres d'appui pédagogique à même de détecter au sein du milieu scolaire tout éventuel problème, comme le harcèlement ou les intimidations.

Cette conférence, a-t-elle poursuivi, ambitionne de faire connaître la méthode de la "préoccupation partagée", sous l'encadrement du ReSIS, faisant remarquer que le ministère a adopté depuis 2022, deux projets pilotes pour contribuer à la lutte contre le cyberharcèlement et les intimidations en milieu scolaire.

Elle a, par ailleurs, relevé que cette formation sera généralisée dans un certain nombre de collèges au profit des enseignants et des cadres d'appui pédagogique et d'orientation, compte tenu de la propagation de ce fléau entre les tranches d'âge de 10 à 14 ans.

Dans une déclaration similaire, le directeur du Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation à Rabat, Khalid Ahaji, a fait savoir que le centre a mené plusieurs recherches sur la violence verbale et les aspects psychologiques qui concernent les élèves, particulièrement les adolescents, pour l'amélioration de la vie scolaire.

A cet égard, M. Ahaji a mis en avant l'importance de cette conférence qui a porté sur un sujet placé au coeur de la stratégie du ministère et touche le volet de l'évaluation du système, en vue de développer les compétences des élèves et leur permettre de construire une forte personnalité afin de mieux s'intégrer dans la société.