Congo-Kinshasa: Ituri - Le centre commercial de Komanda vit en paix depuis environ un an

Aucune attaque de groupes armés notamment des Adf n'a été enregistrée, depuis environ une année, au centre commercial de Komanda à 75 kilomètres au sud-ouest de Bunia (Ituri).

Plusieurs sources concordantes attestent que le centre commercial de Komanda semble avoir repris son rythme d'antan caractérisé par le foisonnement des populations et la circulation intense du trafic de motos et des véhicules. Les activités économiques sont florissantes. Bistrots, motels, restaurants et boutiques restent ouverts jusque vers 22 heures. Les taxi motos circulent la nuit sans inquiétude.

Ce qui a encouragé le retour de nombreux habitants et opérateurs économiques dans cette entité stratégique située au carrefour des tronçons Bunia-Beni-Kisangani sur la route nationale numéro 4.

De nombreux habitants qui avaient fui vers Mambasa et Bunia reviennent et se sentent rassurés.

Selon les mêmes sources, on doit cette relative accalmie à la forte présence et aux opérations des Forces conjointes Fardc- armée ougandaise ; mais aussi à la multiplication des patrouilles des casques bleus de la MONUSCO qui dispose d'une base sur place.

Cependant, l'activité agricole qui est le socle de l'économie locale tourne encore au ralenti à cause des groupes armés retranchés dans la forêt environnante et qui constituent une menace pour les agriculteurs dans les champs. La population plaide pour le démantèlement des ADF qui y ont installé leur bastion et font parfois des irruptions dans les champs en tuant ou prenant en otage certains agriculteurs.