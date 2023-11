Afrique: Protection et éducation de la petite enfance - Jsi/world éducation explique comment elle a inséré 1023 enfants au préscolaire dans 5 régions

À l'occasion d'un atelier organisé à Abidjan, la structure JSI/ Wors Éducation explique comment elle a inséré 1023 enfants au préscolaire dans 5 régions de la Côte d'Ivoire , dans le cadre d'un programme de protection et d'éducation de la petite enfance.

John Snow Research & Training Institute / World Education (JSI/Word Éducation) ou Institut de recherche et de formation John Snow / Éducation mondiale (en français. Ndlr) a organisé un atelier, dans un réceptif hôtel à Abidjan Cocody, le vendredi 28 octobre 2023. L'objectif était de faire le point d'une campagne de 3 ans visant à soutenir les efforts de l'État ivoirien dans sa volonté d'élargir la base du préscolaire, pour ainsi lutter contre le travail des enfants et contribuer à l'autonomisation de la femme.

Mission menée avec l'appui financier du chocolatier Américain Mondelez International. La mission a été menée de 2020 à 2022, à travers 5 régions du pays. À savoir, l'Agnéby-Tiassa, le Goh, la Nawa, le Loh-Djiboua et le Haut Sassandra. Et selon Ferdinand Beblai, Directeur Pays de JSI/ Word Éducation Côte d'Ivoire, l'organisation a construit et équipé vingt 20 Centres d'action communautaire pour l'enfance (CACE).

« Notre organisation a réussi à construire et équiper ces 20 Centres. Le projet Mondelez- CACE contribue à apporter une réponse aux besoins du préscolaire dans les zones rurales en permettant à ces enfants d'aborder les apprentissages fondamentaux avec de bonnes dispositions plus encore une réponse à la problématique du travail des enfants dans les zones cacaoyères. Au terme de ce projet, l'atelier de ce jour nous permet de dresser le bilan des acquis, de présenter l'approche de mise en oeuvre, de partager les expériences des acteurs communautaires et de faire des suggestions pour la pérennisation de l'intervention. Ceci, afin de permettre à d'éventuels partenaires ici présents de s'approprier le modèle, de l'adapter pour mieux accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans le domaine de la préscolarisation », a dit Béblai Ferdinand, le Directeur Pays de cette organisation humanitaire également basée aux Etats-Unis.

1023 enfants âgés de 5 ans en moins ont pu être pris en charge dans ces centres, alors que l'objectif visé par le projet était de 1000 enfants. Soit un taux de réussite de 102%. Un résultat atteint, selon le Directeur pays, grâce à l'apport des ministères techniques, mais aussi aux chefs de communautés.

"Satisfaite du ministère en charge de la famille "

Les CACE ont été construits au sein d'établissements primaires publiques, dans des villages de ces régions. Ceci, en accord avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Mais pour le fonctionnement de ces CACE, l'organisation a dû recourir au ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, qui lui a mis à disposition, le personnel enseignant venu de l'Institut national supérieur de formation sociale (INSFS).

Ce ministère était représenté à l'atelier par Koutouan Félicité, la Directrice de la coordination des établissements et services à caractère social et de protection de la petite enfance et des complexes socio-éducatifs. JSI/WE a recruté 20 auxiliaires d'éducation préscolaires, pour appuyer le dispositif d'encadrement pédagogique des enfants bénéficiaires. Koutouan Félicité a salué le projet. « Je voudrais vous traduire ici toute ma gratitude pour toutes les actions que vous menez pour le bien-être de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans nos communautés cacaoyères. Cette collaboration très importante a permis de renforcer les stratégies gouvernementales pertinentes afin d'optimiser l'impact de l'action de l'État. Au terme de ce projet, 1023 enfants dont 515 filles (50, 34 %) ont bénéficié d'une prise en charge complète sur le plan sanitaire, cognitif, socio-affectif et ont intégré la classe CP1. Contribuant ainsi à l'amélioration du taux d'accès en première année de ce cycle d'enseignement surtout pour les enfants issus du milieu rural. Le Ministère de la Femme, de la Famille salue ce partenariat privilégié et durable établi entre notre Ministère et toutes les parties prenantes qui soutiennent le développement de la petite enfance, la protection de l'enfant, la promotion de la famille, l'éducation et l'action sociale », a-t-elle dit.

"D'autres projets réalisés par JSI/WE"

JSI/WE est basée dans l'État du Massachusetts aux États-Unis. Elle s'est donnée comme mission de contribuer à l'amélioration de la vie des personnes dans le monde entier, par le biais de l'éducation et de la santé. En impulsant, notamment, une plus grande équité socio-économique pour les individus et les communautés. Elle existe depuis 1951. Les projets de JSI et World Education ont inclus des activités dans plus de 80 pays : États-Unis, Amérique latine, Asie avec une présence remarquée en Afrique. Présente en Côte d'Ivoire depuis « plus d'une dizaine d'années », l'organisation a mis en oeuvre plusieurs projets dans divers domaines y compris celui de l'éducation.

Entre autres, un projet de mise en oeuvre de la politique genre dans le secteur de l'éducation, un projet de mise en place d'un Système intégré de gestion de l'éducation pour aider à la prise de décision, ou encore un projet de révision des programmes éducatifs de formation initiale des enseignants du secondaire et des outils d'inspection et de suivi de ces enseignants avec le ministère d'éducation nationale et de l'alphabétisation et l'École normale supérieure d'Abidjan (ENS). L'Organisation avait aussi travaillé à un projet d'alphabétisation des femmes, des jeunes déscolarisés.

JSI/WE est également membre du Groupe Locale des Partenaires de l'éducation en Côte d'Ivoire qui regroupe les organisations nationales et internationales qui interagissent avec le gouvernement dans le domaine de l'éducation.