Ile Maurice: Une ancienne employée condamnée

Catherine Brgita Narain a été reconnue coupable de l'agression d'une employée de l'université des Mascareignes. C'est le jugement qui a été prononcé,le 30 octobre, par le tribunal de Rose-Hill. Les faits se sont produits le13 juillet 2022 dans cet établissement, à Camp-Levieux. La victime était sur son lieu de travail et s'apprêtait à ouvrir le réfectoire quand l'accusée, une collègue d'alors, lui a reproché le retard pris. Cette dernière l'a suivie à l'intérieur du réfectoire et a continué à lui parler, mais elle l'a ignorée. C'est alors que la femme est devenue violente et l'a giflée à la joue gauche.

Plaidant non coupable, Catherine Brgita Narain a expliqué avoir travaillé à l'université des Mascareignes pendant six mois, durant lesquels elle a perdu son étui de lunettes. Lorsqu'elle s'est renseignée à ce sujet auprès de la plaignante, cette dernière serait devenue agressive à son égard et aurait commencé à lui en vouloir.La collègue a nié l'avoir insultée le jour des faits. «J'ai eu l'occasion de voir le comportement de la plaignante lors de sa déposition devant le tribunal. Elle était directe, honnête et confiante. Je n'ai aucun doute sur la véracité de son récit. Je la crois. D'un autre côté, par son comportement devant le tribunal, l'accusée a démontré le degré de ressentiment qu'elle nourrit à l'égard de la plaignante, lui reprochant peut-être la perte de ses effets personnels», a observé le magistrat. D'ajouter qu'il est vrai qu'aucun certificat d'examen médical n'a été produit par l'accusation dans la présente affaire concernant un éventuel traumatisme subi par la victime à la suite de l'incident.

«Cependant, compte tenu de la nature de l'agression et du témoignage de la victime, selon lequel elle n'a pas été blessée, je doute que l'examen médical à l'époque des faits aurait révélé une quelconque blessure externe visible», a poursuivi le magistrat, qui a prononcé un jugement de culpabilité contre Catherine Brgita Narain. La sentence sera connue à une date ultérieure.