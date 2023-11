Ile Maurice: «Un billet pour venir courir au paradis !»

On prend les mêmes et on recommence ! Pour Michaël Allet, vice-président de la RodTrail Association (RTA) et designer des parcours du Trail de Rodrigues, ceux qui viendront pour prendre part à cette 14e édition y viennent pour côtoyer un bout de paradis. Avec ses parcours entremêlés ou pros et amateurs se rejoindront durant leur périple, l'identité du Trail de Rodrigues, qui est de permettre à tous d'être ensemble, sera de nouveau mise en avant sur cette édition selon Michaël Allet.

L'an dernier, les parcours du Trail de Rodrigues furent tous revisités et un cinquième, l'ultra de 73 km, le Trail du Hibou, faisait son introduction lors de la 13e édition. Celui-ci passe à 75 km ce dimanche. Est-ce que cela a donné un nouvel engouement à l'événement ?

C'est certainement ce qui s'est passé avec l'introduction de cinq parcours. C'est un peu le cours normal des choses que l'événement ait évolué après 13 ans d'existence. Face à l'engouement que suscite le trail à Rodrigues, spécialement arrivé à cette période de l'année, nous avions formulé notre demande pour accueillir un ultra. Il faut souligner que si l'on prend le cas du Trail de la Tortue (7 km), on a vu une forte demande surtout chez les plus jeunes. A la RodTrail Association (RTA), nous avons une ligue interne avec des Kids Trails qui sont passés de 15 participants à 30 puis à 50 au fil des événements. Récemment, nous avons eu trois représentants dont Gilbert Beaudoin et Anne Marie John qui ont très bien fait sur la Mascareignes au Grand Raid de la Réunion.

Pour en revenir au Trail du Hibou, l'ultra où on a ajouté 2 km cette année, c'est un ultra très particulier car c'est vraiment un tour de l'île Rodrigues. D'après ce que je sais, c'est le seul trail qui offre une telle particularité, c'est-à-dire où le traileur, qui a fini sa course, peut entrer sur son application et voir son tracé en se disant que «j'ai vraiment fait un tour de l'île».

C'est un peu ce à quoi vous vous attendiez en revisitant tous les parcours y compris cet ultra cette année ? Dans l'idée du Trail de Rodrigues, il nous fallait changer les parcours chaque cinq ans. Au départ lorsqu'Eric Lacroix et Philippe La Hausse de la Louvière étaient venus lancer le trail dans l'île, ce n'était qu'une petite diagonale sympa pour venir terminer la saison. On a vu au fur et à mesure des éditions, l'évolution de l'événement avec des trailers étrangers qui sont devenus des habitués de tous ces parcours. Les changements étaient donc nécessaires pour qu'ils puissent vraiment visiter l'île Rodrigues autrement.

Quel a été le plus gros challenge auquel vous avez dû faire face au moment de préparer ces parcours ? A Rodrigues, beaucoup de terrain sont à bail. Deux mois avant chaque édition, je sors pour aller vérifier que les sentiers sont toujours libres, attention qu'il y ait une construction sur le tracé d'un des parcours. Cette année, j'ai eu une petite blessure à la cheville donc ça m'a pris un peu plus de temps à aller faire le tour de tous les parcours. Pour dire, j'ai complété le tracé du 7km à seulement une semaine de l'édition qui vient. Vu qu'il fera plus chaud pour cette édition, car on ressent déjà la chaleur de décembre, on prévoit un peu plus de points de ravitaillements. C'est sûr que les coureurs vont souffrir d'avantage mais c'est ce qui fait la beauté du Trail de Rodrigues.

C'est finalement une aubaine que le Trail de Rodrigues figure sur le calendrier de la Rando Trail & Nature (RTN)... ... oui et on remercie encore une fois le RTN d'avoir intégré le Trail de Rodrigues sur leur calendrier. Cela rapporte des points au trailers et ceux-ci sont donc bien préparés durant la saison pour ce qui les attend sur l'île. Notre bonne relation avec le RTN a aussi permis à ce qu'ils puissent nous envoyer deux de leurs champions lors de notre ligue et nous en avons fait de même en envoyant quelques trailers à Maurice.

Michaël Allet, vice-président de la RodTrail Assocation et designer des parcours du Trail de Rodrigues

Si l'on revient sur la précédente édition, le Trail de Rodrigues avait fait peau neuve en basculant ses quatre courses existantes ainsi que son tour Ultra vers le nord de l'île. Pouvez-vous nous rappeler la motivation derrière cela ? Cap du Nord, comme on l'avait intitulé, permettait au Trail de Rodrigues d'aller découvrir des sentiers oubliés car depuis sa création, le trail n'est jamais venu à Port-Mathurin. On a donc redirigé les parcours pour permettre non seulement aux étrangers de découvrir cette facette de l'île mais aussi aux Rodriguais de redécouvrir que peut-être seuls certains coureurs de la région connaissent. Ce qu'il faut souligner, c'est que les parcours viennent s'emboîter ensemble. Le 7km jusqu'au 52km, la fin est commune et cela permet aux amateurs de rejoindre les pros qui sont des têtes d'affiche de ce sport. C'est quelque chose de très rare et c'est ce qui fait l'identité du Trail de Rodrigues et on est tous ensemble.

Finalement, à quoi peut-on s'attendre pour cette nouvelle grande manifestation sportive à Rodrigues ? Comme je le dis toujours aux trailers, vous vous êtes acheté un billet pour venir courir au paradis ! Pour ceux qui connaissent ce trail, ils savent qu'il y aura des sous-bois, du bitume, des coraux et cela tout au long des parcours. On ne peut jamais vraiment se préparer à ce trail qui présente toutes sortes de reliefs. Même en termes de chaussures, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Je prends, par exemple, le 52 km, arrivé à Anse Bouteille, la vue sur la mer est simplement magnifique. C'est toujours un plaisir de courir sur ces sentiers. Malgré ma blessure et le fait que je ne sois pas à 100%, je ne pourrai pas ne pas participer à cette édition.

Les parcours Ultra Tour de Rodrigues - Trail du Hibou (75 km) Départ à 02h30 : François Leguat - Petite-Butte - Rivière Cocos - Songes - Port Sud-Est - Mourouk - Graviers - St-François - Anse Ally - Pointe Coton - Grenade - Rivière Bananes - Baladirou - Grand-Baie - Jean Tac - Caverne Provert - Anse-aux-Anglais - Baie Lascars - Port-Mathurin - Pointe l'Herbe - Baie-aux-Huîtres - Pointe-la-Gueule - Baie Diamant - Baie Malgache - Baie-du-Nord - Anse Nicolas - Baie Pistache - Anse Citronnelle - Baie Manioc - Baie Mangue - Pointe-La-Fouche - Montagne Crier - Delo Vert - Baie Lascars - Plaine Mapou - Pointe Matourin - Pointe Palmiste - Camp Pintade - Baie Topaze - Les Salines - Pointe l'Herbe - Ste-Marie - Bansilique - Pointe Corail - Dessalement dans Cocos - Arrivée François Leguat Cut off Times : (i) 13h00 à Baie-du-Nord (ii) 15h00 à Pointe Matourin (iii) 16h30 à Pointe l'Herbe

Trail Perroquet (52 km)

Départ à 05h00 : Anse Ally - St-François - Trou d'Argent - Anse Bouteille - Montagne Cabri - Montagne-Longue - Patate Théophile - 3-soleils - Trèfles - Brûlé - Vainqueur - Saint-d'Or - Nasola - Palissade - Montagne Limon - Champs - Cygangue - Camp-Baptiste - Morico - Vanguard - Roseaux - Crève-Coeur - Marie Reine de Rodrigues - Port-Mathurin - Montagne Fanal - Cascade Pigeon - Soupir - l'Union - Jardin Mam'zelle - l'Agriculture - Montagne Tonnerre - Baie Malgache - Montagne du Sable - Limon - Baie-du-Nord - Anse Nicolas - Baie Pistache - Montagne Croupier - Pistache - Piment Reposoir - Reposoir - La Ferme - Citadel - Maréchal Fazenda - Montagne Cabri - Dans Manuel - Caverne Patate - Cité Patate - Dans Coco - Arrivée François Leguat

Trail Solitaire (28 km)

Départ à 07h00 : Phoenix Bev à Pointe l'herbe - Comblement de Baie-aux-Huîtres - Courts - Conflor - Agriculture - Montagne Tonnerre - Baie Malgache - Montagne du Sable - Limon - Baie-du-Nord - Anse Nicolas - Baie Pistache - Montagne Croupier - Pistache - Piment Reposoir - Reposoir - La Ferme - Citadel - Maréchal Fazenda - Montagne Cabri - Dans Manuel - Caverne Patate - Cité Patate - Dans Coco - Arrivée François Leguat

Trail du Gecko (16 km)

Départ à 08h00 : Baie-du-Nord - Anse Nicolas - Baie Pistache - Montagne Croupier - Pistache - Piment Reposoir - Reposoir - La Ferme - Citadel - Maréchal Fazenda - Montagne Cabri - Dans Manuel - Caverne Patate - Cité Patate - Dans Coco - Arrivée François Leguat

Trail de la Tortue (7 km)

Départ à 09h00 : La Ferme (Stade Jean Paul II) - Citadel - Maréchal Fazenda - Montagne Cabri - Dans Manuel - Caverne Patate - Cité Patate - Dans Coco - Arrivée François Leguat