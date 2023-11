Ile Maurice: L'Inde assistera Maurice pour lancer un satellite

Selon un article du Deccan Herald publié le 31 octobre, la base militaire construite par l'Inde à Agaléga est presque prête pour le déploiement à long terme d'actifs aériens et navals. En contrepartie, New Delhi s'apprête à signer un mémorandum d'entente avec Port-Louis pour le développement conjoint et le lancement d'un satellite d'observation de la Terre pour Maurice.

Le navire de guerre indien, INS Sharda, a également accosté à Port-Louis. Selon le journal indien, le personnel de la marine indienne et la National Coast Guard effectueront des exercices d'entraînement conjoints dans le port et en mer, ainsi qu'un exercice conjoint de surveillance de la Zone économique exclusive de ce pays d'Afrique de l'Est. «Ces actions ont pour but de renforcer la présence de l'Inde dans l'océan Indien sud-ouest, face à l'augmentation des interventions de l'Armée de libération du peuple chinois (PLA) dans la région (...) En raison de la position stratégique de Maurice, l'Inde pourrait envisager de déployer certains de ses avions de patrouille et de reconnaissance Boeing Poseidon 8I dans cette nouvelle installation, notamment pour surveiller les mouvements des navires de la PLA chinoise dans la région», écrit le Deccan Herald.

Par ailleurs, Vellamvelly Muraleedharan, ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Inde, est en visite à Maurice et a participé aux célébrations marquant le 189e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés à Maurice. Durant son séjour, précise le texte, il assistera à la signature du MoU entre l'Inde et Maurice pour le développement conjoint et le lancement d'un satellite, qui renforcera les capacités d'observation terrestre de notre île. Cependant, le hautcommissariat de l'Inde à Maurice n'a pas souhaité faire de commentaires sur le rôle de l'Inde dans la construction de la base militaire à Agaléga au Deccan Herald.