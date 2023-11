Maroc: Taourirt - Sessions de formation pour le renforcement des capacités des acteurs de l'INDH

Taourirt — La province de Taourirt abrite, du 1er au 17 novembre courant, des sessions de formation destinées à renforcer les capacités des différents acteurs territoriaux impliqués dans la mise en oeuvre des projets de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Initiée par le CPDH de la province de Taourirt, cette initiative s'adresse à quelque 364 personnes oeuvrant dans le cadre de l'INDH, dont les cadres et les fonctionnaires de la division de l'action sociale (DAS), les responsables des comités locaux de développement humain et les agents d'autorité, outre des auto-entrepreneurs, des associations et des coopératives, entre autres.

Dans une déclaration à la MAP, El Bachir Sadiki, de la DAS de Taourirt, a indiqué que cette action s'inscrit dans le cadre d'un programme destiné à renforcer les capacités des ressources humaines en vue de leur permettre d'acquérir des compétences nécessaire pour le montage et la gestion des activités relevant des programmes de l'INDH.

Ces sessions de formations, encadrées par des experts en la matière, s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie de formation et de renforcement des compétences élaborée par la coordination nationale du développement humain pour une durée de trois années (2021-2023) et visant à qualifier et à consolider les compétences et les connaissances des acteurs de l'INDH

Et d'ajouter que ces sessions, qui constituent une opportunité pour les participants d'échanger les expériences et expertises, entendent également la valorisation des produits, et s'enquérir des procédés de conception, de gestion administrative et financière des associations et coopératives, en plus de la gestion et la mise en oeuvre des marchés publics.