Maroc: Le renforcement de la coopération bilatérale au menu d'un entretien à Rabat entre le directeur de l'OADIM et le ministre libyen de l'industrie

Rabat — Le directeur de l'Organisation arabe pour le développement industriel, la normalisation et l'exploitation minière (OADIM), Adel Sakr, a eu des entretiens avec le ministre libyen de l'Industrie et des Mines, Ahmed Abou Hissa, axés sur le renforcement de la coopération bilatérale.

Ces entretiens, qui ont eu lieu mercredi à Rabat, ont porté sur les différents aspects de la coopération entre l'Organisation arabe et l'État libyen ainsi que sur le renforcement des passerelles de communication, en plus de l'examen de propositions de projets ayant trait aux champs d'intervention de l'OADIM et du ministère libyen, indique un communiqué de l'organisation.

M. Sakr a passé en revue les activités et plans d'action de l'organisation dans les domaines de l'industrie, de la normalisation et des mines, ajoute la même source.

Pour sa part, M. Abou Hissa, qui était accompagné d'une délégation, a mis en relief le rôle joué par l'organisation en matière de renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les pays arabes dans les domaines de l'industrie, de la normalisation et des mines, soulignant l'importance de la plate-forme des appels d'offres de produits industriels et miniers dans les pays arabes "APIP.online" qui propose gratuitement un soutien aux opérateurs pour proposer leurs offres de produits et services et facilite leur ouverture sur les marchés internationaux.

Le ministre a souligné la nécessité d'une complémentarité arabe dans le domaine de l'industrie dans le cadre de la stratégie arabe d'intégration industrielle, saluant les orientations de l'OADIM et son accompagnement des développements technologiques et numériques en tant que mécanismes pour faciliter l'accès à l'information et favoriser la communication avec diverses institutions des pays arabes.