Maroc: Astana - Un Marocain remporte le concours international de mémorisation du Saint Coran

Astana — Le Marocain Ilyas Hajri a remporté la première place du concours international de mémorisation du Saint Coran dans sa première édition à Astana, capitale du Kazakhstan.

Hajri (39 ans) s'est illustré devant un parterre de 29 concurrents venant des quatre coins du monde, lors de cette compétition qui s'est déroulée dans une atmosphère de sérénité et de piété à la grande mosquée d'Astana, la plus grande du Kazakhstan et d'Asie centrale.

Organisé par l'Administration religieuse des musulmans du Kazakhstan à l'occasion de la fête nationale du pays (1er et 2 novembre), le concours, le plus grand en son genre en Asie centrale, a eu lieu en présence du corps diplomatique du monde islamique accrédité à Astana, des autorités religieuses et de cadres musulmans du pays.

L'événement a été retransmis en direct sur plusieurs supports médiatiques dont la chaîne de télévision du Muftiyat "Munara TV" ainsi que sur les réseaux sociaux officiels du Conseil religieux, remportant un vif succès d'audience auprès du public kazakh.