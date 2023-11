Maroc: Le Programme d'aide sociale directe, un 'tournant majeur' dans la vie sociale marocaine (doyen)

Fès — Le lancement imminent du Programme d'aide sociale directe, initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constitue un tournant majeur dans la vie sociale marocaine, a affirmé, vendredi à Fès, le doyen par intérim de la Faculté des Sciences juridiques, Économiques et Sociales (FSJES) de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Mohamed Bouzlafa.

"Il s'agit d'une réforme sociale ambitieuse qui témoigne, une fois de plus, de la vision éclairée de SM le Roi et du grand intérêt que le Souverain accorde à la qualité de vie des Marocains, à l'amélioration de leurs conditions de vie, à la préservation de leur dignité et à la protection des catégories vulnérables", a souligné M. Bouzlafa dans une déclaration à la MAP.

Cette aide sociale permettra également, grâce à son impact direct sur les familles ciblées, de rehausser leur niveau de vie, de combattre la pauvreté et la précarité et d'améliorer les indicateurs de développement social et humain, a-t-il expliqué.

Pour le doyen par intérim de la FSJES de Fès, le lancement de ce programme "solide" et "réaliste" qui vise la généralisation de la protection sociale dans les secteurs de santé, d'éducation, d'emploi et de financement, constitue un "pilier essentiel du modèle sociétal et de développement du Royaume et place le Maroc parmi les pays les plus avancés en matière d'action sociale et de solidarité"

Dans Son discours d'ouverture de la première session de la troisième année législative de la 11ème Législature, SM le Roi a annoncé qu'il sera procédé à l'opérationnalisation du programme d'aide sociale directe en fin d'année.

La mise en oeuvre du chantier d'aide sociale directe nécessitera un budget de 25 milliards de dirhams (MMDH) au cours de l'année 2024, pour atteindre 29 MMDH annuellement à partir de l'année 2026. A ce budget, s'ajoutent 10 MMDH alloués annuellement par l'Etat pour la généralisation de la couverture maladie obligatoire aux familles pauvres et en situation précaire, soit environ 40 MMDH d'ici 2026.