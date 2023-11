Maroc: 6ème édition des Ateliers de l'Atlas, du 27 au 30 novembre à Marrakech - 25 projets et films sélectionnés

Rabat — Vingt-cinq projets et films ont été sélectionnés pour la 6ème édition des Ateliers de l'Atlas qui se déroulera à Marrakech du 27 au 30 novembre, ont annoncé les organisateurs.

Pour cette nouvelle édition qui aura lieu en marge du 20ème Festival international du film de Marrakech, les Ateliers de l'Atlas présenteront 16 projets en développement et 9 films en tournage ou en postproduction issus de 11 pays sélectionnés parmi 320 candidatures reçues du monde arabe et du continent africain, indique vendredi un communiqué des organisateurs.

Selon la même source, le nombre de candidatures croissant témoigne de la forte vitalité artistique de la région ainsi que de l'attrait exercé par les Ateliers de l'Atlas et les opportunités qu'ils offrent.

"La sélection se caractérise cette année par une diversité de genres cinématographiques à l'image de la créativité des réalisateurs et réalisatrices de la région: du film d'horreur qui marque le passage au long métrage de Sandra Tabet (La Rage - Liban) au documentaire humaniste de Hind Bensari (Out of School - Maroc) ou la dystopie poétique du nouveau projet d'Adnane Baraka (We don't forget - Maroc). A noter la présence de 11 réalisatrices, dont 4 marocaines et 12 productrices", précise-t-on.

Cette édition accueille de nouveaux talents aux visions audacieuses tels que Leila Basma (Liban) dont le court métrage a fait sa première en compétition à Venise ou encore l'artiste pluridisciplinaire internationalement reconnu, Sammy Baloji (RDC), qui adapte le dernier scénario de Pier Paolo Pasolini.

Cette édition des Ateliers de l'Atlas présentera également les nouveaux projets de cinéastes déjà remarqués sur la scène internationale, comme les Tunisiens Youssef Chebbi et Erige Séhiri, tous deux passés par la Quinzaine des Cinéastes ainsi que Khadar Ayderus Ahmed (Somalie), dont le film, La femme du fossoyeur, a rencontré un succès important.

Les Ateliers de l'Atlas dévoileront les premières images des films très attendus d'Ala Eddine Slim avec Agora (Tunisie), Mo Harawe The Village next to Paradise (Somalie), Motherhood de Meryam Joobeur (Tunisie), nominée aux Oscars avec son court métrage ainsi que La Mer au loin, réalisation prometteuse du producteur et réalisateur marocain Saïd Hamich Benlarbi, sélectionné en développement lors de la dernière édition.

On note aussi la présence dans le cadre de l'Atlas Film Showcase du cinéaste marocain Hicham Lasri qui dévoilera des extraits de son nouveau film au ton très singulier Happy Lovers.

Les 25 projets et films sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement sur mesure de qualité par des consultants en scénario, production, distribution, montage et musique avant de participer au Marché de Coproduction réunissant près de 250 professionnels internationaux accrédités. Des jurys décerneront des prix financiers d'un montant global de 126.000 euros en numéraire, dont le Prix ArteKino.

Les Ateliers de l'Atlas présenteront également une série de panels et discussions dont une conversation avec le réalisateur nommé aux Oscars, Tarik Saleh, autour de son film sélectionné l'année dernière en compétition officielle au Festival de Cannes, La Conspiration du Caire.

Sofia Alaoui présentera lors d'un cas d'étude son film Animalia (Maroc) et l'importance créative des effets spéciaux dans le cinéma contemporain d'Afrique et du Moyen-Orient. En parallèle, dans le cadre de l'espace de travail Atlas Station, des professionnels partageront leurs expertises sur le développement de projets de films d'animation, le panorama international pour la diffusion de courts métrages en festival et l'art du pitch de séries aux plateformes.

Cette année, 9 films, dont 6 marocains, soutenus précédemment par les Ateliers de l'Atlas au stade du développement et/ou de la postproduction, seront présentés dans la programmation de la 20e édition du Festival International du Film de Marrakech: Animalia de Sofia Alaoui (Maroc), Bye Bye Tibériade (Bye Bye Tiberias) de Lina Soualem (Palestine), Déserts (Deserts) de Faouzi Bensaïdi (Maroc), Disco Afrika : une histoire malgache de Luck Razanajaona (Madagascar), Indivision (Birdland) de Leila Kilani (Maroc), Les Meutes (Hounds) de Kamal Lazraq (Maroc), La Mère de tous les mensonges (The Mother of All Lies) de Asmae El Moudir (Maroc), Mica de Ismaël Ferroukhi (Maroc), Or de Vie (A Golden Life) de Boubacar Sangaré (Burkina Faso).

Pour plus d'informations, les organisateurs mettent à disposition le site Web: "atlasateliers.marrakech-festival.com".

Les Ateliers de l'Atlas, plateforme industrie du Festival International du Film de Marrakech, qui joue désormais un rôle incontournable dans la région, se donne pour mission d'accompagner une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains en exposant leurs projets à l'international.