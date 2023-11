Maroc: Les produits de l'artisanat à l'honneur à la Foire des coopératives féminines à Sidi Bennour

Sidi Bennour — La Foire d'exposition de produits des coopératives féminines, ouverte jeudi soir à Sidi Bennour à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte, met à l'honneur les produits de l'artisanat qui reflètent un savoir-faire marocain ancestral, et qui sont confectionnés par les mains savantes des femmes de cette région des Doukkala.

La foire, dont le coup d'envoi a été donné en présence du gouverneur de la province, El Hassan Boukkouta et d'un parterre de personnalités et de professionnels du secteur, est organisée par "l'Union des Coopératives El Gadate", sous le thème "Les coopératives, pourvoyeur majeur de l'auto-emploi pour les jeunes, les femmes et le développement durable".

L'exposition, qui se poursuit jusqu'au 5 novembre, propose une riche palette de produits artisanaux, allant de la couture traditionnelle et broderie, en passant par la tapisserie, gravure sur bois et poterie... Elle comprend également des stands exposant d'autres produits locaux célèbres de la région Doukkala, tel que le couscous.

Pour les organisateurs, cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'économie sociale et solidaire, a pour objectifs de contribuer à la dynamisation de la vie économique locale et à la mise en valeur des produits du terroir, mais aussi de valoriser les métiers de l'artisanat et le savoir faire artisanal de la région.

"Au programme de cette foire, qui connaît la participation d'une vingtaine de coopératives féminines de la région, nous ambitionnons surtout de faire découvrir le produit local et d'aider la femme à avoir un revenu stable, à même de lui garantir une vie descente", a précisé Hanane El Ghandour, présidente de l'Union des Coopératives El Gadate, dans une déclaration à la MAP, ajoutant que cette foire sera ponctuée d'ateliers de formation et d'encadrement au profit des jeunes petits entrepreneurs, ainsi que de défilés de modes et de peinture au profit des enfants.

Face au manque de circuits permanents de commercialisation des produits de la région, "cette foire est tombée à point nommé pour faire connaître nos produits, mais surtout pour nous mettre en contact direct avec les clients, et nous permettre de valoriser et de pérenniser les produits locaux", a noté pour sa part Tahra El Miny, présidente de la Coopérative "Jannate pour le tissage et la couture artisanale", qui participe pour la première fois à une telle manifestation.

Joignant l'utile à l'agréable, les organisateurs ont réservé le hall du centre culturel, où se déroule cette manifestation, aux férus des arts plastiques. Participant à cet élan artistique, l'artiste peintre marocain, Chaoubi El Aouni, a orné le centre d'une vingtaine de ses magnifiques toiles de l'art de la caricature.

Selon les organisateurs, la diversité et la disponibilité des matières premières, la diversité des produits et la richesse du savoir-faire transmis de génération en génération par des maallems artisans, font du secteur, un des domaines les mieux adaptés aux structures économiques et sociales de la région des Doukkala.